El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, felicitó a Ariadna Montiel Reyes por su designación como presidenta nacional de Morena, destacando la relación de solidaridad entre ambos proyectos políticos.

A través de un mensaje público, Díaz-Canel reconoció las expresiones de respaldo hacia Cuba realizadas por Ariadna Montiel Reyes durante su discurso en el Congreso Nacional del partido.

El mandatario cubano subrayó que existe voluntad de fortalecer la cooperación entre Morena y el Partido Comunista de Cuba, en un contexto internacional que calificó como complejo.

Ariadna Montiel destaca soberanía y continuidad del proyecto político de Morena

Durante su toma de protesta, Ariadna Montiel Reyes resaltó la importancia de la soberanía nacional, señalando que es una de las principales enseñanzas del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.

La dirigente afirmó que su llegada a la presidencia de Morena representa no solo un logro personal, sino el avance de generaciones históricamente invisibilizadas en la vida política.

Ariadna Montiel (Cortesía)

Montiel destacó que su liderazgo simboliza la participación de mujeres insurgentes, revolucionarias, sufragistas, obreras y estudiantes, quienes han contribuido al desarrollo político del país.

También subrayó que el movimiento mantiene sus principios fundacionales, como no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, ejes que han definido su trayectoria.

En su mensaje, la presidenta de Morena reconoció los avances del gobierno federal, al señalar que se ha consolidado un segundo piso de la transformación.

Asimismo, reiteró el compromiso del partido con la continuidad del proyecto político, enfocado en fortalecer las políticas públicas y atender las demandas sociales.

Finalmente, Montiel sostuvo que Morena seguirá impulsando acciones en favor de la ciudadanía, con una agenda que priorice la justicia social y la participación democrática.