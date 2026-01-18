Este domingo 18 de enero se registró el descarrilamiento de dos trenes de pasajeros en la provincia de Córdoba, en España, el cual autoridades informaron que dejó varios muertos.

De acuerdo con información de la Guardia Civil española, hasta su reporte de las 11:30 de la noche, hora local, la cifra se ubicó en 21 personas muertas, además de 25 personas gravemente heridas.

Descarrilamiento de trenes en Córdoba, España, deja varios muertos (AFP / AFP)

Más de 20 muertos por descarrilamiento de trenes en Córdoba, España; Casa Real externa “su preocupación”

La tarde de este domingo se registró un trágico accidente al sur España, cuando dos trenes con cientos de pasajeros se descarrilaron en la región de Andalucía.

La Guardia Civil de España manifestó que los hechos se registraron en las inmediaciones de la estación ubicada en el poblado de Adamuz, en la provincia de Córdoba, España.

Según informó el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) del Ministerio de Transportes, los hechos ocurrieron cuando un primer tren de la empresa Iryo se descarriló cuando viajaba de la ciudad de Málaga a Madrid.

Esto provocó que cayera y terminara por impactar con otro convoy que circulaba en ese momento por la vía contraria.

Autoridades informaron de manera preliminar una cifra de 10 personas muertas, la cual horas más tarde se elevó a 21.

Servicios de emergencia como bomberos, manifestaron que aún hay personas atrapadas entre los fierros retorcidos de los trenes, por lo que las labores de emergencia se extenderán hasta la madrugada de este lunes.

Adicional, la Guardia Civil no descartó que la cifra de muertos continúe aumentando, debido a las más de 20 personas que presentan heridas de gravedad, así como las labores de búsqueda que se realizan.

Por ello se determinó suspender el servicio de trenes de alta velocidad de manera indefinida, por lo menos hasta que se realice la remoción de los convoyes involucrados en el accidente y cualquier material que pueda representar un riesgo.

Luego de darse a conocer la noticia, la Casa Real española externó su “gran preocupación” por el trágico accidente de trenes en Córdoba que dejó más de 20 muertos y 25 heridos graves.

Precisaron que “están pendientes” de la información que surja a raíz de lo sucedido, dando su “más sentido pésame” a los familiares de las víctimas.