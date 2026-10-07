En un operativo matutino que desató controversia en la frontera entre Estados Unidos y México, contratistas derribaron un árbol de 250 años para avanzar con la construcción del muro fronterizo en Arizona.

La eliminación de este histórico álamo de Fremont, conocido popularmente como “La Abuela”, se consumó en la localidad de Lochiel a pesar de una prolongada resistencia social.

Derriban último árbol centenario en Arizona por construcción de muro fronterizo

Las acciones, en conjunto con elementos de la patrulla fronteriza, comenzaron cerca de las 06:30 horas rodeando el terreno en donde activistas resguardaban el árbol “La abuela” de forma pacífica desde hacía más de setenta días.

Tras el despliegue de maquinaria pesada de contratistas, los agentes procedieron al desalojo forzado de la zona.

Esto provocó la detención de al menos una decena de manifestantes y dejando a varios defensores con lesiones mientras el álamo la abuela era finalmente arrancado de raíz con sus más de 250 años de historia.

Este álamo constituía el último ejemplar en pie de un antiguo grupo de cuatro árboles centenarios situados en una propiedad privada dentro del histórico Valle de San Rafael.

Derriban árbol de 250 años para avanzar con muro fronterizo en Arizona (Especial)

Este hecho evoca daños patrimoniales previos en la región, como la afectación en mayo pasado del sitio arqueológico ancestral Las Playas Intaglio en territorio de la Nación Tohono O’odham.

Aunque la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza había notificado en junio la remoción de vegetación para permitir el tráfico de maquinaria, conservacionistas señalan que la pérdida irreparable de este ecosistema ribereño dejará secuelas importantes en el entorno ambiental local.

Autoridades mexicanas indicaron que interpondrán una queja ante Profepa con la intención de desplegar acciones para proteger otros árboles que se encuentran situados justo es la zona fronteriza entre ambos países.