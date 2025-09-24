Pam Bondi, Fiscal General de Estados Unidos, anunció que desde el Departamento de Justicia impondrá cargos federales a 15 integrantes de “alto rango” del Cártel de Sinaloa.
Desde redes sociales, la fiscal general resaltó que se trata de una medida por su presunta participación en el tráfico de más de 60 kilos de fentanilo, así como “otras drogas letales”.
Cabe señalar que se trata de 15 miembros del Cártel de Sinaloa que fueron detenidos por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
"Hoy, <a href="https://x.com/TheJusticeDept" rel="">@TheJusticeDept</a> anunció cargos federales contra varios miembros de alto rango del Cártel de Sinaloa por su presunta participación en el tráfico de más de 360 kilos de fentanilo y otras drogas letales. Esto se produce tras el arresto de <a href="https://x.com/DEAHQ" rel="">@DEAHQ</a> de 15 de los acusados"Pam Bondi
Pam Bondi anuncia cargos por narcotráfico a 15 miembros de alto rango del Cártel de Sinaloa
Pam Bondi anunció que se imputarán cargos a 15 miembros de alto rango del Cártel de Sinaloa en una”acusación formal sustitutiva".
Esto por su presunta participación en el tráfico en el sur de Illinois de cientos de kilogramos de:
- metanfetamina
- fentanilo
- cocaína
“El Cártel de Sinaloa se vale del narcotráfico para financiar su terrorismo contra el pueblo estadounidense, mientras siembra veneno en nuestras comunidades...La acusación formal de hoy supone un duro golpe a la infraestructura de esta organización terrorista, mientras cumplimos la misión del presidente Trump de desmantelar y destruir los cárteles”Pam Bondi
¿Quiénes son los 15 integrantes del Cártel de Sinaloa que recibirán cargos federales?
Pam Bondi resaltó que Estados Unidos imputará cargos federales contra 15 miembros de alto rango del Cártel de Sinaloa.
Sin embargo, el Departamento de Justicia señaló que son 26 personas en total, incluidos los miembros de alto rango quienes recibirán cargos federales.
La mayoría de los imputados serán acusados por conspiración para distribuir sustancias controladas; sin embargo, también se acusará a otros por narcotráfico, conspiración para lavar dinero y distribuir sustancias controladas, entre otros
Se trata de:
- Prospero Coronel-Sanchez (alias “Pro”): 40 años. Mexicano. Cargos de narcoterrorismo suministro de apoyo material a una organización terrorista extranjera, conspiración para distribuir sustancias controladas y conspiración para lavado de dinero.
- Jose Luis Angulo-Soto (alias “Jose Luis Angulo-Cazares” o “El Mi Nino”): Edad no especificada. Mexicano. Cargos de narcoterrorismo, conspiración para distribuir sustancias controladas y conspiración para lavado de dinero.
- German Angel Alatorre-Monge: 24 años.
- Leobardo Alcaraz-Ibarra: 51 años.
- Miguel Angel Aramburo, Jr.: 34 años.
- Manuel Buenrostro: 38 años.
- Oscar Bryan Castro: 34 años. Cargos de conspiración para distribuir sustancias controladas y conspiración para lavado de dinero.
- Carlos Diaz, Jr.: 34 años. Cargos de conspiración para distribuir sustancias controladas y conspiración para lavado de dinero.
- Alejandro Flores: 30 años.
- Armando Gallardo: 46 años.
- Karen L. Gandarillas-Carreno: 36 años. Cargos de conspiración para distribuir sustancias controladas y conspiración para lavado de dinero.
- Roberto J. Gonzalez, Jr.: 39 años.
- Sabrina Danielle Herrera: 35 años.
- Mauro Armando Luna-Renteria: 39 años.
- Lucia Viridiana Montano: 40 años.
- David Alonso Pereda: 33 años.
- Memo Perez (alias “Demecia Perez”): 50 años.
- Jaqueline Desiree Piikkila-Vigueras: 49 años. Cargos de conspiración para distribuir sustancias controladas y conspiración para lavado de dinero.
- Miguel Rios: 31 años.
- Richard Ruiz, Jr.: 27 años.
- Evan Sanchez: 31 años.
- Julio Villa-Morales: 36 años.
- Jose Espino-Zavala: 44 años. Mexicano.
- Martin Ismael Zuniga-Lopez: 32 años.
- Earl Frank: 56 años. Cargos de conspiración para distribuir sustancias controladas, conspiración para lavado de dinero (2 cargos) y distribución de sustancias controladas.
- Michael Pennel: 56 años. Cargos de conspiración para distribuir sustancias controladas y conspiración para lavado de dinero.