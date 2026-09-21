Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela ha llegado a Nueva York para su primer encuentro con Donald Trump, presidente de Estados Unidos en el marco de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas (ONU).

“Llegamos a Nueva York con la firmeza y la esperanza de un pueblo que cree en el encuentro y la unión entre las naciones”. Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela

A su llegada al Aeropuerto de Teterboro de Nueva Jersey, Delcy Rodríguez fue recibida por su vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, y por el primer viceministro de Exteriores y Comercio Internacional, Oliver Blanco

Así como también se hizo presente en el arribo de Delcy Rodríguez el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett.

Donald Trump y Delcy Rodríguez se reunirán el próximo martes 22 de septiembre en Nueva York al margen de la cumbre, será el primer encuentro entre ambos mandatarios, tras las conversaciones iniciadas a principios de este 2026 para un proceso de recuperación de Venezuela.

Delcy Rodríguez llega a Nueva York para su primer encuentro con Donald Trump (@delcyrodriguezv)

“Cooperación y el entendimiento”: Delcy Rodríguez llega a Nueva York a la Asamblea General de la ONU

Además de su reunión con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez también asistirá a la Asamblea General de la ONU.

En la que Delcy Rodríguez refrendó que la agenda de trabajo de Venezuela busca la “cooperación y el entendimiento”.

“En la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, Venezuela estará presente para llevar su voz y defender sus principios, con una agenda de trabajo basada en el respeto, la cooperación y el entendimiento”. Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela

Así como Delcy Rodríguez dijo que en Venezuela “somos un país que apuesta por la paz, el diálogo y la construcción de caminos comunes”, concluyó.