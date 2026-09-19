El presidente Donald Trump se reunirá con su homóloga Delcy Rodríguez en Nueva York, Estados Unidos, durante la Asamblea de la ONU que se llevará a cabo el martes 22 de septiembre 2026.

Donald Trump lo anunció el viernes, confirmando que será el primer encuentro presencial y directo entre ambos mandatarios, en el marco de las recientes negociaciones entre Washington y Caracas.

De acuerdo con reportes, el encuentro con Delcy Rodríguez será el último punto de la agenda de Donald Trump en Nueva York, sede de la Semana de Alto Nivel de la ONU.

Acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos durará 25 años (Yazmín Betancourt)

Donald Trump se reunirá con otros líderes previo al encuentro con Delcy Rodríguez

Antes de reunirse con Delcy Rodríguez, Donald Trump dará un discurso en la Asamblea General y sostendrá encuentros con los primeros ministros del Reino Unido y Japón, así como con líderes del Golfo Pérsico.

De acuerdo con la Casa Blanca, el presidente participará en una recepción con líderes internacionales antes de reunirse con Delcy Rodríguez y regresar a Washington.

El evento es relevante debido a que es el primer encuentro en más de 11 años entre un presidente de Estados Unidos y uno de Venezuela, desde la breve reunión que tuvieron Barack Obama y Nicolás Maduro en 2015.

Donald Trump (Casa Blanca)

Trump y Delcy Rodríguez: ¿de qué hablarán en Nueva York?

Aunque la Casa Blanca no ha difundido una agenda detallada, los principales temas previsibles en el encuentro entre Trump y Delcy Rodríguez son: