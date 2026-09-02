El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en duda la viabilidad de las elecciones en Venezuela que reveló, tiene planeado realizar la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

“No creo que estén preparados todavía” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Así lo advirtió durante conferencia de prensa que ofreció desde La Casa Blanca, en la que dijo que existe la intención de realizar un proceso electoral pero el país aún no está listo.

No obstante, Trump confió en que en poco tiempo se concretarán las condiciones necesarias para que se lleven a cabo las elecciones en Venezuela que busca llevar a cabo Delcy Rodríguez.

Trump rechaza que Venezuela esté listo para realizar elecciones

El 3 de enero de 2026, el Comando Sur de los Estados Unidos ejecutó bombardeos y un asalto aéreo en Caracas que derivó en la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Días más tarde, Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta encargada de Venezuela, sin embargo, está al frente de un gobierno de transición que no ha sido decretado formalmente.

A 8 meses de lo anterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Delcy Rodríguez tiene la intención de llamar al inicio de un proceso electoral en Venezuela.

“No creo que estén preparados todavía (…) Delcy, como saben, está haciendo un trabajo muy, muy bueno. Es muy respetada y nosotros queremos eso (elecciones) y ellos también lo quieren. Delcy lo quiere, pero todavía no están preparados” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Sin embargo, Trump sostuvo que a pesar de los avances que se han conseguido en el país, no existen las condiciones necesarias para que se lleven a cabo las elecciones.

Así lo sentenció al resaltar que su administración tiene una gran relación de trabajo con el gobierno de la presidenta encargada, aunque insistió que el país todavía no está preparado para las elecciones.

Donald Trump y Delcy Rodríguez (Eduardo Díaz)

Trump confía en que Venezuela esté listo para las elecciones pronto

Tras destacar que su gobierno ha establecido una sólida relación de trabajo conjunto con la administración de Delcy Rodríguez, Trump dijo que espera que las elecciones en Venezuela se realicen pronto.

Sobre el punto, el presidente indicó que a pesar de que aún no existen las condiciones adecuada, confía en que el trabajo bilateral permita que se inicie la preparación de los comicios en cuanto antes.

“Todavía no están preparados. Pero pronto. Esperamos poder hacerlo pronto” Donald Trump

Cabe resaltar que el gobierno de Estados Unidos ya ha planteado la posibilidad de que se realicen las elecciones en Venezuela, pero primero se debe revitalizar la economía para conseguir estabilidad.