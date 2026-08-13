El gobierno de Venezuela y la oposición representados por la Asamblea Nacional de 2015 han llevado a cabo su primera ronda de diálogos para la facilitación de una transición política pacífica, tras la salida de Nicolás Maduro.

Diálogo positivo entre el gobierno de Venezuela y el sector de la oposición tras firmar los primeros puntos en el acuerdo, el cual se centra en las víctimas de sismos del pasado 24 de junio, en la reforma del sistema judicial y la recuperación de activos internacionales.

Acuerdos entre el gobierno de Venezuela y la oposición que “comenzará este mes de agosto con los anuncios oficiales y acciones concretas, bajo un mecanismo de trabajo continuo que asegure el cumplimiento estricto de cada compromiso”.

Acuerdo entre gobierno de Venezuela y oposición: estos son los puntos clave (@AsambleaVE)

Acuerdo entre gobierno de Venezuela y oposición: estos son los puntos clave (@AsambleaVE)

Esto son los puntos clave del acuerdo entre gobierno de Venezuela y oposición

Los puntos clave del acuerdo entre gobierno de Venezuela y oposición se centran en las víctimas de sismos, reforma del sistema judicial y la recuperación de activos internacionales.

Los cuales tienen como objetivo, además de la transición en Venezuela; destrabar el colapso institucional en el país y la economía, factores los cuales se han visto aún más vulnerables tras los sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 con epicentros en Yaracuy y La Guaira.

Con ello los puntos clave del acuerdo entre gobierno de Venezuela y oposición se perfilaron con:

Atención a sismos: Se priorizará la ayuda y mitigación para los afectados por los sismos

Reforma judicial: Se dará inició a un proceso de transformación profunda del sistema de justicia del país.

Activos internacionales: Promover gestiones conjuntas para la recuperación de reservas y activos, el oro de Venezuela retenidos en el Banco de Inglaterra.

Asimismo, se ha establecido que el diálogo entre gobierno de Venezuela y oposición deberá continuar con sesiones de trabajo, mesas técnicas y plenarias.