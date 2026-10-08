La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez seguirá con la polémica práctica iniciada por Nicolás Maduro, debido a que ordenó adelantar la Navidad para el próximo 1 de noviembre.

“Anuncio que el primero de noviembre arranca la Navidad” Delcy Rodríguez

Así lo anunció durante la instalación de la 82 asamblea anual de Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, en la que resaltó que la medida busca activar la economía.

Cabe destacar adelantar la Navidad se trata de una acción que fue iniciada por el expresidente Nicolás Maduro desde el 2013, en medio de la crisis económica tras la muerte de Hugo Chávez.

Venezuela tendrá su Navidad desde el 1 de noviembre por orden de Delcy Rodríguez

Mientras se desarrolla un lento proceso de transición política y económica tras la captura de Nicolás Maduro, la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que la Navidad se adelanta.

Durante el acto, la presidenta encargada del país, informó que será desde el próximo 1 de noviembre que inicien la festividades que en el resto del mundo se celebran hasta diciembre.

“Anuncio que el primero de noviembre arranca la Navidad, por que yo sé que la Navidad activa mucha actividad económica, pero principalmente activa la felicidad de los venezolanos y las venezolanas” Delcy Rodríguez

Al anunciar la medida, Delcy Rodríguez resaltó que se trata de una acción con la que se busca activar la economía del país, pero también señaló que se ejecutará por motivos de bienestar emocional.

Se debe resaltar que al adelantarse la Navidad, el gobierno de Venezuela también adelanta el reparto de bonos financieros, aguinaldos a empleados públicos e incluso la entrega de alimentos subsidiados.

🇻🇪 Delcy Rodríguez anuncia que la Navidad comenzará oficialmente en Venezuela el 1 de noviembre, adelantando la temporada para “activar la felicidad de los venezolanos” y la actividad económica. pic.twitter.com/sObdqqjiBr — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 8, 2026

Delcy Rodríguez continuará con tradición de Nicolás Maduro

Adelantar la Navidad no es nuevo en Venezuela, pues previo a lo anunciado por Delcy Rodríguez, el expresidente Nicolás Maduro ya había instaurado la medida, pues la aplicó por varios años.

La primera ocasión que se puso en marcha fue en el mes de noviembre de 2013, cuando emitió un decreto oficial con el fin de impulsar la economía que se había estancado tras la muerte de Hugo Chávez.

Nicolás Maduro y su tradición de adelantar la Navidad en Venezuela (Eduardo Díaz)

Durante un acto público en el Palacio de Miraflores, el mandatario venezolano encendió el pesebre oficial e inició formalmente las festividades para reactivar el comercio y frenar tensiones sociales.

Esta decisión gubernamental se repitió en los años siguientes, destacando el decreto del 15 de octubre de 2020 durante la pandemia y el anuncio del 1° de octubre de 2024 tras la crisis electoral.