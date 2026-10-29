Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, anunció una serie de reformas judiciales, económicas, legales y electorales con las que busca impulsar cambios en el rumbo político de su país.

A través de un mensaje dirigido a la nación el jueves 29 de octubre de 2026, Rodríguez informó que está en marcha una consulta nacional para reformar el sistema de justicia penal.

La iniciativa, explicó, busca combatir la corrupción, reducir los retrasos procesales y evitar la criminalización de la pobreza.

“Hoy está en marcha una gran consulta nacional para la reforma de la justicia penal. Una consulta que busca escuchar a todos y a todas, construir una justicia más justa, humana, transparente e imparcial, que deje atrás la corrupción, el retardo procesal y la criminalización de la pobreza” Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela

Venezuela tiene un camino claro.



Avanzamos hacia una transformación democrática, económica y social, con reformas a la justicia, diálogo y decisiones que se traduzcan en mejoras concretas de la calidad de vida de los venezolanos. pic.twitter.com/g9arG9TjdQ — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) October 29, 2026

La mandataria también presentó avances y propuestas relacionadas con el sistema electoral, la administración de justicia, la actividad económica, las garantías ciudadanas y el diálogo político.

Sin embargo, algunas de estas medidas requieren reformas legales o acuerdos institucionales para concretarse.

¿Cuáles son los puntos clave de la propuesta de Delcy Rodríguez para Venezuela?

Durante su mensaje, Delcy Rodríguez expuso cuatro ejes que, de acuerdo con su planteamiento, orientarán los cambios políticos e institucionales en Venezuela:

Respeto y soberanía: conducir las relaciones internacionales con base en el respeto mutuo y la soberanía nacional.

Diplomacia y desarrollo económico: impulsar negociaciones y acuerdos estratégicos para generar empleos y mejorar los servicios públicos básicos.

Legalidad: utilizar el marco jurídico e institucional vigente como vía para promover transformaciones progresivas.

Institucionalidad: adoptar decisiones dentro del territorio venezolano y conforme a la Constitución.

Estos principios forman parte de la ruta de cambios presentada por la presidenta encargada, quien también destacó la importancia del diálogo y la participación de distintos sectores políticos y sociales.

¿Qué cambios judiciales y legales anunció Delcy Rodríguez?

Uno de los principales anuncios de Delcy Rodríguez fue la consulta nacional para reformar la justicia penal, un proceso que busca recoger propuestas para modificar el funcionamiento del sistema judicial venezolano.

Rodríguez señaló que la iniciativa pretende avanzar hacia una justicia transparente e imparcial, con medidas para atender los problemas de corrupción y retraso procesal. También mencionó la colaboración internacional para acompañar el proceso.

Entre los principales puntos relacionados con el sistema judicial destacan:

Reforma de la justicia penal: consulta nacional para revisar el sistema y proponer cambios en su funcionamiento.

Ley de Amnistía: Rodríguez afirmó que casi 9,000 personas se han beneficiado con la extinción de procesos penales derivados de la confrontación política.

Liberaciones: la mandataria aseguró que más de 1,000 personas han recuperado la libertad mediante la aplicación de la ley y la revisión de casos relacionados.

Reforma de la Ley contra el Odio: planteó eliminar las sanciones penales de esta normativa y fortalecer su enfoque educativo.

Garantías ciudadanas: anunció medidas relacionadas con el respeto al debido proceso, la protesta pacífica y la revisión independiente del sistema de justicia.

Las cifras sobre los beneficiarios de la Ley de Amnistía corresponden al balance presentado por Rodríguez.

¿Qué cambios económicos y laborales se contemplan en Venezuela?

En el ámbito económico, Delcy Rodríguez expuso medidas relacionadas con la propiedad privada, la administración de activos estatales, los hidrocarburos y la minería.

Entre las acciones mencionadas se encuentran la valoración de bienes para su posible venta al sector privado o devolución a sus antiguos propietarios, así como la optimización de trámites administrativos.

La propuesta también contempla negociaciones y acuerdos en sectores estratégicos, entre ellos:

Hidrocarburos: suscripción de contratos y negociación de nuevos acuerdos energéticos.

Minería: continuidad de las negociaciones relacionadas con los recursos minerales.

Propiedad privada: revisión y valoración de activos estatales para determinar cuáles podrían venderse o devolverse.

Empleo e ingresos: diálogo sobre las condiciones laborales y medidas para mejorar los ingresos de los trabajadores.

Servicios públicos: acciones para atender las necesidades de infraestructura y mejorar la prestación de servicios básicos.

La implementación de estas medidas dependerá de los acuerdos, procedimientos y decisiones institucionales correspondientes.

¿Habrá cambios electorales y una transición democrática en Venezuela?

Delcy Rodríguez también abordó el futuro político de Venezuela y las condiciones para los próximos procesos electorales.

Durante su mensaje, planteó la necesidad de establecer garantías políticas e institucionales para los participantes en futuras elecciones, además de impulsar una reforma estructural del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La agenda de diálogo político incluye los siguientes temas:

Garantías para la participación de las distintas fuerzas políticas.

Cambios en las instituciones judiciales y electorales.

Mecanismos para recuperar fondos y activos internacionales destinados a la atención de las necesidades socioeconómicas.

Acuerdos para fortalecer la convivencia política y la confianza entre los distintos sectores.

Rodríguez también se refirió a la recuperación de recursos para atender las consecuencias del terremoto y a la necesidad de coordinar acciones institucionales para apoyar a las comunidades afectadas.

Aunque anunció que habrá elecciones conforme a la Constitución venezolana, no estableció una fecha para los próximos comicios en su mensaje.

¿Qué otras medidas anunció Delcy Rodríguez?

La propuesta de Delcy Rodríguez para cambios también incluye acciones relacionadas con la atención social, la infraestructura y la política migratoria.

Entre los temas mencionados destacan:

Sistema eléctrico: intervenciones para estabilizar el servicio eléctrico nacional.

Salud pública: adecuación y fortalecimiento de la red de atención sanitaria.

Recuperación económica y social: medidas para atender las zonas afectadas por el terremoto.

Poder adquisitivo: acciones vinculadas con los ingresos de los trabajadores.

Migración: creación de un marco institucional para facilitar el retorno voluntario de venezolanos.

Estas iniciativas forman parte del conjunto de medidas expuestas por la presidenta encargada, aunque su alcance y calendario de aplicación deberán precisarse conforme avance su implementación.