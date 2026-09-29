Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, informó que propuso reformar la llamada “ley contra el odio” al reconocer que esta legislación tuvo una mala y abusiva aplicación.

“Lamentablemente fue mal aplicada. Se hizo un uso abusivo de esa ley” Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela

Durante su discurso en Portuguesa, Delcy Rodríguez defendió el respeto a las opiniones o características diferentes y llamó a evitar que el odio se imponga en la sociedad de Venezuela.

Delcy Rodríguez admite uso abusivo de la “ley contra el odio” en Venezuela y propone reforma

La presidenta Delcy Rodríguez reconoció que la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, fue “mal aplicada” y utilizada de manera abusiva, por lo que propuso que sea reformada.

Delcy Rodríguez admite uso abusivo de la “ley contra el odio” en Venezuela y propone reforma (Ariana Cubillos / AP)

La llamada Ley contra el Odio fue aprobada en noviembre de 2017 y contempla sanciones penales para determinadas conductas, con penas que pueden alcanzar hasta 20 años de prisión.

Organizaciones han señalado que Ley contra el Odio fue utilizada para perseguir a personas por expresiones críticas y afectar la libertad de expresión, abusos que reconoció Delcy Rodríguez.

La propuesta de reforma busca, de acuerdo con una carta enviada por Rodríguez al Parlamento, avanzar en la despenalización de las conductas previstas en la ley y transformar el sistema de justicia penal en Venezuela.

Delcy Rodríguez destacó que sigue creyendo en los principios de convivencia, democracia y tolerancia con los que fue creado la normativa, por lo que hizo un llamado a sustituir el odio por el amor.