Delcy Rodríguez afirmó ante la ONU que Venezuela celebrará elecciones con condiciones de igualdad para todas las fuerzas políticas, aunque no precisó una fecha.

La presidenta interina anunció una transición legal y ordenada y destacó el diálogo político iniciado con sectores opositores para preparar los próximos comicios nacionales.

Durante la Asamblea General, Delcy Rodríguez también defendió los vínculos recientes con Estados Unidos y reivindicó acuerdos energéticos alcanzados con el gobierno de Donald Trump.

¿Qué dijo Delcy Rodríguez sobre las elecciones en Venezuela?

Delcy Rodríguez aseguró que habrá elecciones en Venezuela y señaló que su gobierno garantizará condiciones reales de participación para todas las fuerzas políticas del país.

La mandataria indicó que los comicios deberán desarrollarse en igualdad de condiciones y vinculó ese objetivo con el diálogo político iniciado con sectores opositores.

Delcy Rodríguez (Delcy Rodríguez vía Facebook)

El anuncio no incluyó una fecha para votar, mientras autoridades estadounidenses han señalado que todavía no existe un calendario establecido para las elecciones venezolanas.

Rodríguez presentó el proceso electoral como parte de una transformación democrática legal y ordenada, sin ofrecer durante su discurso mayores detalles sobre su organización.

En su intervención, también defendió los derechos históricos de Venezuela sobre el Esequibo y pidió a Guyana retomar negociaciones para resolver la disputa territorial.

La participación de Rodríguez ocurrió durante el debate general de la 81.ª Asamblea General de la ONU, iniciado el 22 de septiembre en Nueva York.

Delcy Rodríguez agradece a Donald Trump ante la ONU

Delcy Rodríguez agradeció a Donald Trump por su disposición a retomar relaciones diplomáticas y de cooperación con Venezuela, tras años de distanciamiento entre ambos gobiernos.

La presidenta interina afirmó que Caracas y Washington trabajan mediante el diálogo para abordar diferencias y desarrollar una agenda centrada en energía, seguridad y cooperación económica.

Rodríguez destacó el acuerdo petrolero anunciado el 28 de agosto y lo describió como uno de los mayores suscritos, según su valoración.

La mandataria sostuvo que el convenio contribuirá al equilibrio energético del hemisferio y de la economía internacional, mientras impulsa la cooperación entre ambos países.

Rodríguez expresó además su intención de reconstruir relaciones de cooperación, respeto e igualdad con Estados Unidos, los países vecinos y la comunidad internacional.