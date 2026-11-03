La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, adelantó la Navidad en el país, debido a que este lunes 2 de noviembre de 2026 encendió las luces propias de la temporada en Caracas.

Durante un acto oficial, la mandataria pronunció un mensaje en el que reconoció las complicaciones por las que ha atravesado Venezuela durante el 2026, pero que han comenzado a superar.

Cabe destacar que adelantar la Navidad se trata de una medida que fue implementada varias ocasiones por el gobierno de Nicolás Maduro, misma que solía aplicarse bajo contextos de complicaciones.

Delcy Rodríguez adelantó la Navidad en Venezuela (Michelle Rojas/SDPnoticias )

La Navidad ya llegó a Venezuela: Delcy Rodríguez enciende luces en Caracas

La noche del 2 de noviembre, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez encabezó el encendido de las luces de la Cruz del Waraira Repano en Caracas, para dar inicio a la Navidad.

Durante el acto reconoció que 2026 ha sido un año en el que Venezuela ha sido estremecida por momentos dolorosos, pero que al llegar el 1 de noviembre el país entero está encendiendo luces.

Ante ello, aseveró que lo más importante es el abrazo que se van a dar las familias para sanar heridas y encontrarse con los seres queridos.

En su mensaje, Decly Rodríguez expresó que la luz más bonita de esta Navidad será siempre la de un abrazo entre venezolanos y deseó que la fecha regale la oportunidad de acortar distancias.

¡Venezuela se ilumina para recibir la Navidad! 🎄🇻🇪 Encendimos las luces del Paseo Los Próceres y de la Cruz del Warairarepano, en Caracas, para dar inicio a una época que nos invita a reencontrarnos. https://t.co/MwWej4brEL — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) November 2, 2026

El encendido de la Cruz del Waraira Repano y del Paseo Los Próceres marcó el arranque formal de las festividades en Caracas, en una temporada que el Ejecutivo adelantó al 2 de noviembre.

La tradición de “adelantar” la Navidad en Venezuela

La práctica de adelantar la Navidad en Venezuela se consolidó como un gesto recurrente de la Presidencia, que usó en distintos momentos desde 2013 para marcar el inicio de las festividades antes de diciembre.

En el año 2020, en plena pandemia de Covid-19, Nicolás Maduro fijó el 15 de octubre como arranque navideño; al año siguiente, la decoración se instaló en Miraflores desde inicios del mismo mes.

Para 2024 y 2025, la fecha se trasladó al 1 de octubre, en ambos casos en medio de contextos de tensión política y los despliegues militares que Estados Unidos inició en el Caribe.

La medida ha sido presentada oficialmente como un impulso a la actividad económica y un mensaje de felicidad para la población, aunque su aplicación ha coincidido con períodos de crisis.