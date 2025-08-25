Hoy 25 de agosto se llevará a cabo la audiencia de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, uno de los líderes fundadores del Cártel de Sinaloa al que Estados Unidos acusa de al menos 17 cargos criminales, de los que se declarará culpable en dos, según reportes.

Se prevé que en esta audiencia de El Mayo Zambada ante un tribunal federal de Nueva York se declare culpable para evitar la pena de muerte.

Desde julio del año pasado Ismael ‘El Mayo Zambada’ fue detenido en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, Estados Unidos, en una avioneta junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de “El Chapo” que, según “El Mayo”, le tendió una trampa para llevarlo con las autoridades americanas y entregarlo.

Estos son los 2 cargos contra el Mayo Zambada en Estados Unidos

Ismael ‘El Mayo Zambada’ se declarará culpable ante el juez Brian M. Cogan, que ha llevado otros casos relacionados con el Cártel de Sinaloa, este lunes 25 de agosto en audiencia en un tribunal federal de Nueva York.

Estados Unidos acusa a Ismael ‘El Mayo Zambada’ de hasta 17 cargos criminales, entre ellos destacan:

Narcotráfico

Lavado de dinero

Uso de armas

De estos se podría declarar culpable de dos cargos, posiblemente de:

Crimen organizado

Violaciones a la ley Rico (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado) de Estados Unidos

Sin embargo, la orden que el juez Brian M. Cogan emitió el lunes no proporcionó detalles sobre la declaración de culpabilidad de Zambada ni enumeró los cargos a los que se tiene previsto que se declare culpable.

Este podría ser el futuro de el Mayo Zambada en Estados Unidos si de declara como culpable

La audiencia de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, se llevará a cabo a las 10:00 horas tiempo de México en un tribunal federal de Nueva York, ante el juez Brian Cogan, se espera que se declare como culpable de dos cargos criminales.

Al declararse culpable obtendría beneficios para evitar la pena de muerte, así como volverse testigo protegido, estiman medios.

Pero, de acuerdo con la agencia de noticias EFE, fuentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos que prefirieron guardar el anonimato dijeron que probablemente, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, a quién lo aquejan graves problemas de salud podría pedir a cambio alguno de estos tres beneficios directos a las autoridades estadounidenses: