Halley, la perrita rescatista de la Cruz Roja Mexicana, regresó a México tras finalizar su misión de búsqueda y rescate en Venezuela por los terremotos que azotaron al país sudamericano.

Halley, integrante del equipo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) de la Cruz Roja Mexicana, fue captada tomando un merecido descanso en su vuelo de regreso, antes de aterrizar en el AIFA junto a sus compañeros.

Halley, la perrita rescatista, regresa a México tras su misión en Venezuela (Cruz Roja de México)

Halley, la perrita rescatista, regresa a México tras lograr rescate de una persona en Venezuela

Bajo la guía de su manejador certificado, Gonzalo Granados, Halley regresó a México luego de la misión de búsqueda y rescate de personas en Venezuela por los sismos en aquel país.

De acuerdo con la Cruz Roja, Halley, de cinco años de edad, completó con éxito su primera intervención operativa de carácter internacional.

El binomio mexicano del equipo USAR trabajó intensamente en el estado de La Guaira, zona que fuera declarada en estado de emergencia.

El punto crítico de la operación se dio tras la revisión de cuatro inmuebles donde, lamentablemente, solo se localizaron víctimas fallecidas.

Sin embargo, la labor técnica y el instinto de Halley fueron determinantes para localizar con vida a un hombre bajo los escombros en la quinta estructura, identificado como Hernán Alberto Gil Flores.

Gracias a este aviso, los especialistas emplearon tecnología SearchCam 360 para confirmar la presencia de un hombre con vida, quien había permanecido atrapado por más de 180 horas.

Con cuatro años de servicio activo, Halley vuelve a México tras protagonizar un hallazgo que ha sido calificado como uno de los rescates más esperanzadores en Venezuela tras los sismos.