La crisis sanitaria por hantavirus en Argentina ha encendido alertas tras confirmarse 101 casos y 32 muertes en la temporada epidemiológica 2025-2026, según el Ministerio de Salud.

El informe oficial advierte una tasa de letalidad del 31.7%, superior a años anteriores, lo que evidencia un incremento sostenido y coloca al país en un nivel crítico regional.

De acuerdo con datos difundidos por la Organización Panamericana de la Salud, Argentina lidera la incidencia de hantavirus en América Latina, con focos activos en distintas regiones.

Cepa Andes concentra preocupación por transmisión entre humanos en Argentina

La variante cepa Andes de hantavirus es la principal preocupación sanitaria debido a su capacidad de transmisión entre personas, a diferencia de otras formas del virus vinculadas a roedores.

Los contagios se concentran principalmente en la región centro, con 62% de casos, seguida del noreste con 29% y el sur con 8%.

Roedor / Ratón (Freepick)

En provincias como Chubut, Neuquén y Río Negro se mantiene vigilancia epidemiológica reforzada, especialmente en zonas cordilleranas donde circula el virus de forma endémica.

Un caso relevante se detectó en Cerro Centinela, donde tres integrantes de una familia contrajeron la enfermedad, confirmando posibles cadenas de contagio humano de hantavirus.

Autoridades sanitarias destacan que la prevención es clave, ya que el virus también puede transmitirse por contacto con excretas de roedores infectados.

Brote en crucero internacional vincula casos de hantavirus con salida desde Argentina

El brote cobró relevancia global tras detectarse contagios en un crucero que zarpó desde Ushuaia y actualmente permanece frente a Cabo Verde.

La Organización Mundial de la Salud confirmó 7 casos en la embarcación, con 3 fallecimientos, lo que activó protocolos internacionales de vigilancia sanitaria.

Entre las hipótesis, se plantea que los pasajeros pudieron contagiarse antes de abordar o durante escalas en islas con alta presencia de roedores.

Sin embargo, autoridades de Tierra del Fuego señalaron que no existen registros recientes de hantavirus en la provincia , descartando un foco activo local.

El caso mantiene abiertas las investigaciones epidemiológicas, mientras organismos internacionales analizan posibles rutas de transmisión y refuerzan medidas de control para evitar nuevos contagios.