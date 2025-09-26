China reveló que respalda a Palestina para que se una al BRICS, por lo que podrían comenzar como observadores.

De acuerdo con el embajador de Palestina en Moscú, Abdel Hafiz Nofal, aseguró que la participación podría comenzar como observador.

Este viernes 26 de septiembre, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China reveló su apoyo a Palestina y su petición de unirse al bloque BRICS.

Esto ante el creciente liderazgo global en la promoción del multilateralismo, la cooperación y el intercambio económico entre Estados.

Es por eso que el portavoz de la cancillería de China, Guo Jiakun, dio a conocer el apoyo de su país a Palestina y nuevos socios en el BRICS que tengan los mismos principios de cooperación.

“Damos la bienvenida a la participación de socios afines en la cooperación en el marco de los BRICS y a la asistencia conjunta para avanzar hacia un orden internacional más justo y equitativo” Portavoz de la cancillería de China, Guo Jiakun

Abdel Hafiz Nofal, embajador de Palestina en Rusia confirmó la presentación oficial de Palestina para unirse al BRICS, aunque ante algunas limitaciones, podría comenzar como observador.

“Aún no hemos recibido respuesta. Creo que Palestina participará en la asociación como invitada hasta que las condiciones le permitan convertirse en miembro de pleno derecho” Abdel Hafiz Nofal, embajador de Palestina en Rusia

Cabe recordar que el grupo BRICS se fundó en 2006, integrado originalmente por:

Brasil

Rusia

India

China

Sudáfrica.

En 2024, se añadieron más países al BRICS como:

Egipto

Etiopía

Irán

Emiratos Árabes Unidos

Arabia Saudita

China apoya a Palestina para unirse al BRICS (EFE )

Con información de Sputnik.