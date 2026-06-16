Eduardo Bolsonaro fue sentenciado a 4 años y 2 meses de prisión por buscar sanciones de Estados Unidos a Brasil y deberá pagar una multa de más de 545 mil pesos.

El Tribunal Supremo de Brasil sentenció el martes 16 de junio al exdiputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Eduardo Bolsonaro estará en la cárcel por el delito de coacción a la justicia tras incitar al gobierno de Estados Unidos a imponer aranceles, sanciones económicas a Brasil y visas a funcionarios.

Condenan a Eduardo Bolsonaro por buscar sanciones para Brasil

Jueces de la Primera Sala del Tribunal Supremo de Brasil decidieron de manera unánime condenar a Eduardo Bolsonaro a 4 años y dos meses de prisión por coacción a la justicia.

Eduardo Bolsonaro no estuvo presente en la audiencia, ya que vive en Estados Unidos desde 2025.

El exfuncionario brasileño estará inhabilitado políticamente por 8 años y deberá pagar una multa de 545 mil pesos.

Eduardo Bolsonaro (Instagram/@bolsonarosp)

En el juicio, Eduardo Bolsonaro confesó que viajó a Estados Unidos para instigar a la actual administración de Estados Unidos a que aplicara sanciones contra los jueces que participan en el proceso contra Jair Bolsonaro.

Alexandre de Moraes, juez del caso, compartió entrevistas con declaraciones donde Eduardo Bolsonaro revelaba cómo había solicitado a Washington que sancionara a Brasil.

Las gestiones de Eduardo Bolsonaro se concretaron cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó y bloqueó los bienes de Alejandro de Moraes , pero la sanción se retiró en 2025.

Eduardo Bolsonaro impulsó aranceles y sanciones a magistrados

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, fue sentenciado a 27 años de cárcel acusado de organizar un golpe de estado tras no ganar las elecciones en 2022.

En este contexto, Eduardo Bolsonaro viajó a Estados Unidos para solicitar a la administración de Donald Trump que sancionara a magistrados que participaron en el juicio contra su padre.

Donald Trump impuso aranceles del 40% a productos brasileños tras asegurar que el juicio contra Jair Bolsonaro era una “caza de brujas”.

Tras la reunión de Lula da Silva y Donald Trump, se retiraron la mayoría de los aranceles impuestos a Brasil.