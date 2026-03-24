Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, recibió el beneficio de prisión domiciliaria temporal debido a que la Corte Suprema del país decidió conceder la medida por razones humanitarias.

De acuerdo con los reportes, la determinación judicial se estableció debido al mal estado de salud por el que pasa el exmandatario, pues actualmente se encuentra hospitalizado por un cuadro de neumonía.

Cabe destacar que Jair Bolsonaro está purgando una condena de 27 años de prisión por elaborar un plan de golpe de Estado luego de las elecciones presidenciales de 2022.

Salud de Jair Bolsonaro empeora (@RuidoEnLaRed / Tomada de X)

Jair Bolsonaro irá prisión domiciliaria temporal por razones humanitarias

Debido a las malas condiciones de salud por las que atraviesa, la Corte Suprema de Brasil concedió al expresidente conservador, Jair Bolsonaro, el beneficio de prisión domiciliaria temporal.

Así lo resolvió el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, quien determinó que el exmandatario puede continuar con su sentencia de 27 años de prisión desde su domicilio.

Sobre la medida, el propio juez indicó que se trata de una orden de prisión domiciliaria temporal, pues se le dieron 90 días, aunque destacó que el periodo se puede extender conforme su estado de salud.

“Después de ese plazo, analizaremos una vez más si se mantienen los requisitos necesarios para mantener el arresto domiciliario humanitario, incluido un examen médico si es necesario” Alexandre de Moraes. Juez del Supremo Tribunal Federal

Al abundar en los detalles de la orden, el impartidor de justicia informó que el expresidente no podrá usar teléfonos celulares, ni ningún otro medio de comunicación incluso de terceros.

Asimismo, resaltó que durante su estancia en su domicilio, Jair Bolsonaro tampoco podrá recibir visitas, exceptuando las que hagan médicos y sus familiares cercanos.

Se debe recordar que el expresidente fue hospitalizado desde el 13 de marzo debido a que su salud se ha deteriorado por sufrir un cuadro avanzado de neumonía bilateral.

Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil (EVARISTO SA / AFP)

Jair Bolsonaro purga condena de 27 años de cárcel

El 11 de septiembre de 2025, el expresidente Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión acusado de planear un golpe de Estado tras perder las elecciones presidenciales de 2022 en Brasil.

La sentencia fue dictada por el Supremo Tribunal Federal, que lo responsabilizó de incitar a militares y seguidores, buscando impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva.

El proceso judicial incluyó pruebas de reuniones secretas, discursos públicos y mensajes en redes, todos señalados como parte de la estrategia golpista atribuida a Jair Bolsonaro.

La condena incluye restricciones políticas y pérdida de derechos electorales, consolidando el fallo histórico contra Jair Bolsonaro, quien permanece bajo vigilancia en el sistema penitenciario de Brasilia.