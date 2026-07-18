La Corte Suprema de Brasil rechazó este sábado 18 de julio la solicitud para que el presidente de Argentina, Javier Milei, pudiera visitar a Jair Bolsonaro, quien actualmente cumple prisión domiciliaria.

De acuerdo con la información, la petición fue presentada por la defensa de Bolsonaro, pero fue desestimada por el juez Alexandre de Moraes, responsable de supervisar la condena del expresidente.

Javier Milei no podrá visitar a Jair Bolsonaro en Brasil por orden de la Corte Suprema

El juez Alexandre de Moraes rechazó que Javier Milei visite a Jair Bolsonaro en Brasil, ya que el expresidente tiene prohibido recibir visitas que no han sido autorizadas previamente por la Corte Suprema.

Brasil niega a Javier Milei visitar a Jair Bolsonaro por orden de la Corte Suprema (EFE)

El magistrado consideró que la presencia de Javier Milei no cumplía con los criterios de excepción previstos para familiares, abogados o personal médico, por lo que negó el permiso solicitado.

La visita de Javier Milei a Bolsonaro se daría en torno a la convención del Partido Liberal el próximo 25 de julio, día que se prevé la proclamación de Flávio Bolsonaro como candidato presidencial.

A la negativa se le suma el endurecimiento de las restricciones impuesta a Jair Bolsonaro por difundir una carta con contenido político por medio de su hijo, que fue interpretado como una violación de las medidas cautelares.

Cabe mencionar que Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por su responsabilidad en la trama golpista relacionada con los hechos posteriores a las elecciones presidenciales de 2022.

Desde entonces, Bolsonaro permanece bajo estricta vigilancia judicial, con restricciones para participar en actividades políticas y recibir visitas sin autorización expresa de la Corte Suprema.