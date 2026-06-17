Eduardo Bolsonaro, abogado y político nacido en Río de Janeiro, se ha consolidado como uno de los principales exponentes del movimiento identificado como bolsonarismo.

Hijo del expresidente Jair Bolsonaro, ha sido diputado federal por São Paulo en varios periodos, destacando en temas de seguridad, política exterior y defensa nacional.

Antes de ingresar a la política trabajó como agente de la Policía Federal de Brasil.

Su papel lo ha convertido en representante internacional del bolsonarismo, con vínculos estrechos con sectores conservadores de América y Europa.

¿Quién es Eduardo Bolsonaro?

Eduardo Bolsonaro es un abogado y político nacido en Río de Janeiro. Es hijo del expresidente Jair Bolsonaro y uno de los principales exponentes del movimiento político identificado como bolsonarismo.

Durante varios periodos fue diputado federal por el estado de São Paulo y adquirió notoriedad por su participación en temas de seguridad, política exterior y defensa de las posiciones de su padre.

Eduardo Bolsonaro y Jair Bolsonaro (Instagram/@bolsonarosp)

¿Cuántos años tiene Eduardo Bolsonaro?

Eduardo Bolsonaro nació el 10 de julio de 1984, por lo que actualmente tiene 41 años.

¿Quién es la esposa de Eduardo Bolsonaro?

Eduardo Bolsonaro está casado con Heloísa Wolf Bolsonaro.

La pareja ha participado en actividades públicas relacionadas con la vida política y social del legislador.

¿Quiénes son los hijos de Eduardo Bolsonaro?

Eduardo Bolsonaro es padre de una hija llamada Georgia, quien ha aparecido ocasionalmente en publicaciones familiares compartidas por el político en redes sociales.

¿Qué estudió Eduardo Bolsonaro?

Eduardo Bolsonaro estudió Derecho en la Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Antes de dedicarse de lleno a la política, desarrolló una carrera en el ámbito de la seguridad pública.

¿En qué ha trabajado Eduardo Bolsonaro?

Antes de ingresar a la política, Eduardo Bolsonaro trabajó como agente de la Polícia Federal do Brasil. Posteriormente fue elegido diputado federal por São Paulo, cargo que ocupó durante varios mandatos consecutivos.

Durante su trayectoria legislativa participó en comisiones relacionadas con relaciones exteriores, seguridad pública y defensa nacional.

También se convirtió en uno de los principales representantes internacionales del movimiento encabezado por Jair Bolsonaro y mantuvo estrechos vínculos con sectores conservadores de América y Europa.

Condenan a Eduardo Bolsonaro por buscar sanciones de Estados Unidos contra Brasil

En junio de 2026, la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal condenó a Eduardo Bolsonaro por coacción en un proceso judicial relacionado con las investigaciones sobre la presunta trama golpista que involucra a aliados de su padre.

Según la resolución, el político realizó gestiones para promover sanciones estadounidenses contra autoridades brasileñas responsables de las investigaciones.

La sentencia estableció una pena de cuatro años y dos meses de prisión, además de una inhabilitación política por ocho años.

Los magistrados concluyeron que sus acciones buscaron interferir en el funcionamiento de las instituciones brasileñas.

Eduardo Bolsonaro rechazó los señalamientos y sostuvo que sus actividades formaban parte de una estrategia política legítima para denunciar lo que considera abusos judiciales.