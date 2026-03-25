Rumbo a las elecciones en Brasil 2026, una encuesta coloca a Flávio Bolsonaro, sobre Luiz Inácio Lula da Silva, el actual presidente del país que ya tuvo una reelección consecutiva.

Encuestas sobre la segunda vuelta en las elecciones en Brasil 2026, señalan que Lula da Silva tiene una desventaja de un 1%.

Elecciones en Brasil 2026: Lula pierde la delantera contra Bolsonaro, según preliminares

En octubre de 2026 se realizarán las elecciones en Brasil 2026, por lo que a esta altura del año ya hay encuestas preliminares del rumbo que tomarían.

Según información de AtlasIntel, en la primera vuelta las candidaturas estarían centradas directamente entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, pues estos llevan cifras superiores al 40%.

Hasta ese momento, Lula da Silva llevaba la delantera superando a Flávio Bolsonaro por 5% más, aproximadamente.

Encuesta de AtlasIntel sobre elecciones de Lula da Silva y Flávio Bolsonaro (traductor). (X/atlaspolitico)

Sin embargo, cuando se habla de un segundo turno donde la elección sea únicamente entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, el actual presidente de Brasil queda por debajo de su rival.

Según las encuestas, Lula da Silva tiene 46.6% mientras que Flávio Bolsonaro 47.6%.

Encuesta de AtlasIntel sobre elecciones de Lula da Silva y Flávio Bolsonaro (traductor). (X/atlaspolitico)

Lula da Silva podría dejar la presidencia de Brasil tras tres periodos en gobierno

Si las elecciones en Brasil 2026 favorecen a Flávio Bolsonaro, eso quitará a Lula da Silva de la presidencia, luego de que se mantuvo ahí por tres periodos.

El actual presidente de Brasil tuvo su primer periodo de 2003 a 2006, el siguiente fue una reelección del 2007 a 2010.

Sin embargo, el periodo que vino fue luego de trece años de mantenerse lejos de la presidencia siendo del 2023 a la actualidad.

Si Lula da Silva gana las elecciones en Brasil 2026, esto le daría su segunda reelección consecutiva.