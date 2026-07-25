El Partido Liberal oficializó el sábado 25 de julio de 2026 la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, de 45 años de edad, durante una convención en Sao Paulo.

El hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro se posiciona como el principal rival del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca la reelección en octubre.

En el acto, Flávio Bolsonaro se proclamó heredero del “bolsonarismo” y recibió el respaldo del presidente argentino Javier Milei, en un evento marcado por discursos contra el socialismo y llamados a “rescatar” Brasil.

Javier Milei respalda candidatura de Flávio Bolsonaro en Brasil (Ettore Chiereguini / AP Photo/Ettore Chiereguini)

Flávio Bolsonaro se proclamó heredero del “bolsonarismo”

Flávio Bolsonaro fue ungido como sucesor por su padre, quien se encuentra cumpliendo una condena de prisión por un intento de golpe de Estado en 2022.

Durante su discurso, el senador enfatizó su linaje político al proclamar: “¡Aquí hay sangre de Bolsonaro!”, asegurando que, aunque su estilo es más moderado y tranquilo, mantendrá el rumbo político de su progenitor.

Debido a que la justicia prohibió a Jair Bolsonaro manifestarse políticamente desde su reclusión, el exgobernante se hizo presente a través de un video generado con inteligencia artificial, en el cual pidió a sus seguidores recibir a su hijo de “brazos abiertos”.

Partido Liberal oficializa candidatura de Flávio Bolsonaro en Brasil (Ettore Chiereguini / AP Photo/Ettore Chiereguini)

Javier Milei apoya a Flávio Bolsonaro y la retórica contra el “socialismo”

El evento contó con la participación estelar del presidente argentino, Javier Milei, quien recibió la máxima distinción del gobierno regional de Sao Paulo, la Orden de Ipiranga.

Javier Milei calificó la candidatura de Flávio Bolsonaro como la clave para frenar lo que denominó la “basura socialista” y advirtió sobre el “riesgo Lula”, acusando al actual presidente brasileño de “diseminar el comunismo” en la región.

En sintonía con esto, Flávio Bolsonaro sostuvo en su intervención que Brasil corre el riesgo de encaminarse hacia una “dictadura” si la izquierda permanece en el poder.

Javier Milei respalda candidatura de Flávio Bolsonaro en Brasil (Ettore Chiereguini / AP Photo/Ettore Chiereguini)

Flávio Bolsonaro tiene un 43% de intención de voto

A pesar del fervor de los asistentes, vestidos mayoritariamente con camisetas de la Selección brasileña, la campaña de Flávio Bolsonaro comienza con obstáculos significativos:

Encuestas: El sondeo más reciente de Datafolha otorga al senador un 43% de intención de voto en una eventual segunda vuelta, situándolo cinco puntos por debajo de Lula, quien lidera con el 48%.

Escándalo financiero: Se investigan mensajes enviados por Flávio Bolsonaro al banquero Daniel Vorcaro —arrestado por fraude— solicitando fondos para una película biográfica sobre su padre.

Tensiones familiares: Aunque recientemente hubo un intercambio de disculpas públicas, Flávio Bolsonaro enfrentó críticas de su madrastra, Michelle Bolsonaro, quien lo acusó de maltrato y falta de respeto.

Factores externos: La campaña está marcada por las tensiones comerciales con Estados Unidos, tras la imposición de nuevos aranceles a productos brasileños. Mientras el oficialismo lo tilda de “traidor” por sus vínculos con Donald Trump, Flávio Bolsonaro intentó, sin éxito, que Washington pospusiera estas medidas para no beneficiar políticamente a Lula.

Partido Liberal oficializa candidatura de Flávio Bolsonaro en Brasil (Ettore Chiereguini / AP Photo/Ettore Chiereguini)

Finalmente, el candidato del PL reiteró sus dudas sobre la fiabilidad del sistema de votación electrónica, utilizando argumentos similares a los que provocaron la inhabilitación política de su padre.

Con la promesa de que Jair Bolsonaro “subirá la rampa del Palacio de Planalto” con él en 2027, Flávio Bolsonaro cerró el acto asumiendo el reto de “rescatar” a Brasil.