El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue trasladado de la prisión a un hospital de Brasilia, después de presentar problemas de salud.

A través de sus redes sociales el senador Flávio Bolsonaro -hijo de Jair Bolsonaro- confirmó que su padre sufrió de “escalofríos y vómitos” por lo que fue trasladado para recibir atención médica.

¿Cuál es el estado de salud de Jair Bolsonaro tras ser llevado al hospital en Brasil?

En su cuenta de X, Flávio Bolsonaro informó que su papá Jair Bolsonaro -de 70 años de edad- había sido trasladado nuevamente a un hospital tras sufrir escalofríos y vómitos.

Jair Bolsonaro es llevado a hospital en Brasil (@FlavioBolsonaro / X )

Flávio Bolsonaro pidió oraciones para que no fuera nada grave y que su papá Jair Bolsonaro pudiera salir pronto del hospital.

“Acabo de recibir la noticia de que mi padre, @jairbolsonaro, está de camino al hospital otra vez… La información preliminar indica que se despertó con escalofríos y vomitó mucho. Les pido que recen para que no sea nada grave” Flávio Bolsonaro

Horas después del mensaje de Flávio Bolsonaro, un parte médico del hospital privado DF Star informó que Jair Bolsonaro ingresó en la unidad de cuidados intensivos con un cuadro de bronconeumonía.

El parte médico señala que Jair Bolsonaro ingresó “tras presentar fiebre alta, disminución de la saturación de oxígeno, sudoración y escalofríos”.

Tras realizarle unos estudios se confirmó que Jair Bolsonaro padece una “bronconeumonía bacteriana bilateral” provocada posiblemente por broncoaspiración.

Flávio Bolsonaro señaló en rueda de prensa que Jair Bolsonaro tenía una gran cantidad de líquido en los pulmones.

“Conversé rápidamente con los médicos y dijeron que esta fue la más grave de las veces que ha sido internado aquí por la cantidad de líquido en los pulmones. Nunca sus pulmones se llenaron de tanto líquido, proveniente de la broncoaspiración de líquidos en su estómago” Flávio Bolsonaro

Destacó que su padre se encontraba consciente, aunque tenía un mal aspecto.

Durante su conversación, Flávio Bolsonaro volvió a pedir que su padre pueda cumplir su condena en prisión domiciliaria.

“Están jugando con la vida de mi padre. No pueden quedarse con esa posición de que se trata de algún tipo de melindre o con la paranoia de que él puede fugarse” Flávio Bolsonaro

Estão colocando a vida de @jairbolsonaro em risco de propósito. Não existe mais justificativa para que não cumpram a lei e coloquem Bolsonaro em prisão humanitária pic.twitter.com/dcGrKxRKNw — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) March 13, 2026

Jair Bolsonaro ha enfrentado diversos problemas de salud

Jair Bolsonaro se encontraría en terapia intensiva, donde recibe antibióticos por vía intravenosa y soporte clínico no invasivo.

Uno de los médicos que lo atiende habría señalado que el estado del expresidente es grave y se espera que permanezca en el hospital al menos los próximos días.

Cabe recordar que Jair Bolsonaro ha enfrentado a diversos problemas de salud recurrentes desde que en 2018 fue apuñalado en el abdomen durante un acto de campaña.

Jair Bolsonaro se ha sometido a varias cirugías y ha padecido episodios de hipo persistente. El pasado 1 de enero recibió el alta tras ser operado de una hernia.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro cumple una condena de 27 años de cárcel por liderar una conspiración golpista para seguir en el poder tras perder las elecciones en 2022.

Ante sus problemas de salud su defensa ha solicitado que Jair Bolsonaro sea trasladado a su casa para cumplir la pena en prisión domiciliaria por razones humanitarias.

Por el momento, el juez Alexandre de Moraes, instructor del caso, ha negado todas las peticiones.