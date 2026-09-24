El gobierno de Colombia informó que rompió relaciones diplomáticas con Irán debido a los ataques que dijo, ha ejecutado en contra de varios países durante el conflicto en Medio Oriente.

“A partir del 19 de septiembre de 2026, rompió formalmente las relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán” Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia

Por medio de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia detalló que fue desde el pasado 19 de septiembre que rompió el vínculo diplomático con la nación persa.

Pese a la ruptura de las relaciones diplomáticas con Irán por el conflicto en Medio Oriente, la cancillería colombiana resaltó que la medida no implica que se ponga fin a las relaciones consulares.

Colombia rompe relaciones diplomáticas con Irán; acusa violaciones durante conflicto en Medio Oriente

El gobierno de Colombia encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella continúa con el viraje de la política exterior del país, pues ha desplegado acciones para mostrar un apoyo irrestricto a Israel.

En ese tenor, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó que rompió relaciones diplomáticas con Irán, pues acusó que la nación que está en conflicto con Israel ha incurrido en distintas violaciones durante la guerra:

Seguridad nacional y hemisférica, pues la cancillería advirtió de presuntos vínculos del gobierno iraní con grupos terroristas internacionales y organizaciones narcoterroristas que amenazan la seguridad de Colombia

Derechos humanos, ya que señaló violaciones constatadas de derechos humanos cometidas por el gobierno de Irán dentro de su propio territorio

Ataques regionales, en referencia a los ataques verificados contra países que no son parte del conflicto en el Medio Oriente

Afectación al comercio exterior y a la navegación por el bloqueo realizado en el estrecho de Ormuz

Obstrucción nuclear, por el bloqueo que impuso a las autoridades del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para verificar el alcance de su programa nuclear

Colombia no cerrará relaciones consulares con Irán

Al informar que rompió relaciones diplomáticas con Irán por el conflicto en Medio Oriente, el gobierno de Colombia explicó que la medida no implica la suspensión de nexos consulares.

La Cancillería aclaró que retirar la representación política y suspender el diálogo gubernamental es independiente del ámbito administrativo, pues se permitirá la continuidad de la atención operativa a ciudadanos.

Conflicto en Medio Oriente (LOUAI BESHARA / AFP)

Este marco de actuación se ampara en los instrumentos internacionales vigentes, específicamente en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.

Por ello, las oficinas consulares seguirán prestando servicios fundamentales como la expedición de documentos, trámites de visado y asistencia legal o de protección a los nacionales de ambos países.