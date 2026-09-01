El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este 1 de septiembre que las fuerzas estadounidenses están atacando objetivos iraníes cerca del estrecho de Ormuz, en medio de una nueva escalada militar entre Washington y Teherán.

“Estados Unidos está atacando, en este preciso momento, objetivos iraníes cerca del estrecho de Ormuz. Los ataques son de gran envergadura y contundentes, en represalia por el fallido intento iraní de colocar minas marinas en el estrecho, que actualmente no tiene minas ¡han sido completamente retiradas o detonadas!” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

A través de un mensaje publicado en su red social Truth, Donald Trump aseguró que los ataques son de “gran envergadura” y contundentes, y afirmó que se realizan como represalia por el intento de Irán de colocar minas marinas en el estrecho de Ormuz, así como por el lanzamiento de ocho misiles contra una base militar estadounidense en Jordania.

Donald Trump confirma ataque a Irán cerca del Estrecho de Ormuz (@realDonaldTrump / Truth Social )

Trump amenaza a Irán con un ataque todavía mayor

Donald Trump sostuvo que las minas marinas ya fueron retiradas o detonadas y aseguró que los ocho misiles iraníes lanzados contra la base en Jordania fueron derribados con éxito.

Esta última afirmación coincide con reportes de autoridades jordanas, que informaron la intercepción de ocho misiles que ingresaron a su espacio aéreo.

Trump advirtió que, si Irán responde a los nuevos ataques estadounidenses, Washington lanzará una ofensiva “mucho más dura y de mayor envergadura”.

“Si la fallida nación de Irán responde a este ataque tan justificado, recibirá otro golpe mucho más duro y de mayor envergadura, pero no será el mayor ataque de todos, que está a la espera y, cuando termine, ¡quedará muy poco de la República Islámica de Irán!” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El presidente incluso anticipó que existe un ataque todavía mayor que permanece “a la espera” y amenazó con que, una vez concluido, quedaría “muy poco” de la República Islámica de Irán.

Los nuevos ataques se producen después de que Estados Unidos bombardeara lanzadores iraníes en la isla de Larak, ubicada en el estrecho de Ormuz, tras detectar preparativos para lanzar minas marinas al estratégico corredor marítimo.

La escalada representa uno de los episodios militares más recientes entre Estados Unidos e Irán y mantiene al estrecho de Ormuz como uno de los principales focos de tensión en Medio Oriente.