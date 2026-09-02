Perú rompe relaciones diplomáticas con Irán en medio de la crisis en Medio Oriente

El gobierno de Perú decidió romper relaciones diplomáticas con Irán este martes 1 de septiembre, en medio de la creciente crisis en la región del Medio Oriente por los conflictos internos e internacionales.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú explicó que la decisión responde a su preocupación por el deterioro de la democracia en Irán y su proyecto de armas nucleares.

Perú corta relaciones diplomáticas con Irán por violencia y crisis escalada en Medio Oriente

Perú rechazó que Irán incentive la violencia y contribuya a la escalada de los conflictos en Medio Oriente, por lo que el gobierno peruano decidió romper relaciones diplomáticas con Teherán.

Perú corta relaciones diplomáticas con Irán por violencia y crisis escalada en Medio Oriente (Unsplash)

Uno de las principales razones para cortar relaciones está relacionado con las restricciones impuestas por Irán al comercio internacional a través del estrecho de Ormuz, desde marzo de 2026

Asimismo, Perú rechazó que Irán incentive la violencia y contribuya a la escalada de los conflictos en Medio Oriente. Además de que se ha negado a las inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Ante este escenario, el gobierno de Perú afirmó que la ruptura de relaciones diplomáticas se tomó con base en su tradición pacifista, el respeto al derecho internacional y la defensa de la democracia.

La ruptura diplomática no implica el fin de las relaciones consulares entre ambos países. Perú explicó que estas continuarán para proteger a sus ciudadanos y atender las funciones previstas en la Convención de Viena.

(@CancilleriaPeru)