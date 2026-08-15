Christopher Landau pidió no olvidar la relación México-Estados Unidos ante lo que calificó como un “drama político”, solo dos días después de confirmarse el retiro de la visa de Andrés Manuel López Beltrán.

No debemos permitir que el ocasional estallido de drama político nos distraiga de este punto fundamental Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos

El subsecretario de Estado de Estados Unidos afirmó que un solo incidente no debería desviar a ambos países de la cooperación que comparten en asuntos críticos de seguridad, migración y comercio.

Aunque Christopher Landau no aludió directamente a Andrés Manuel López Beltrán, el mensaje causó revuelo debido a su publicación con una presunta amenaza por el retiro de visas.

Christopher Landau pide no olvidar la relación México-EU ante el ‘drama político (Captura de pantalla )

Christopher Landau pide no olvidar relación bilateral tras retiro de visa de López Beltrán

En su perfil de X, el subsecretario Christopher Landau utilizó el reciente arribo de las mariposas monarca a su país para recordar la relación “duradera y simbiótica” entre Estados Unidos y México.

Las mariposas monarca han llegado para la temporada, un buen recordatorio de la relación duradera y simbiótica entre Estados Unidos y México Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos

Mencionó que durante su periodo como embajador visitó los bosques mexicanos donde las mariposas hibernan y subrayó que ambos países prosperan cuando trabajan con respeto mutuo.

Landau agregó que tanto el presidente estadounidense Donald Trump como la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum han reconocido la importancia de esa cooperación en asuntos críticos como seguridad, migración y comercio.

Ambos países prosperan cuando cooperamos en un espíritu de respeto mutuo en temas críticos como la seguridad, la migración y el comercio Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos

Sin embargo, advirtió que el “drama político” -pero sin aludir directamente al retiro de la visa de Andrés Manuel López Beltrán- no debe desviar la atención de la agenda bilateral.

¿Indirecta para López Beltrán? Christopher Landau publica amenaza tras retiro de su visa (Michelle rojas)

Christopher Landau habría publicado amenaza a Andrés Manuel López Beltrán

Un día antes, sin mencionar a Andrés Manuel López Beltrán, Christopher Landau subió un mensaje sobre el retiro de visas que fue interpretado como una amenaza debido a la situación del secretario de Organización de Morena.

¿Estás disfrutando del show? Rellena tus palomitas.<b> </b>Amarás la siguiente parte" Christopher Landau a usuario de X

Es de recordar que López Beltrán había acusado por medio de una carta a Marco Rubio y al subsecretario Christopher Landau, afirmando que el retiro de visa se originó por motivaciones políticas.