El gobernador de Tennessee, Bill Lee reveló la renuncia del jefe de prisioneros, Frank Strada tras la fallida ejecución de Christa Pike.

Luego del fallido intento de ejecución de Christa Pike, condenada a muerte por matar a una compañera en 1995 cuando tenía 18 años; y que sobrevivió a dos inyecciones letales.

El jefe de prisioneros del Departamento de Corrección de Tennessee, Frank Strad dejará el cargo este mes, tras asumir el puesto en enero de 2023.

“Es lo mejor para los intereses”: jefe de prisiones de Tennessee tra su renuncia

En un comunicado, Frank Strada dijo que su renuncia como jefe de prisiones de Tennessee “es lo mejor para los intereses” tras la fallida ejecución de Christa Pike.

Esto mientras se lleva a cabo una revisión independiente para determinar qué ocurrió en la fallida ejecución de Christa Pike, pese a administrarse dos dosis de un fármaco letal.

“Creo que esta revisión es totalmente apropiada y necesaria”, indicó Frank Strada, así como se dijo a disposición de “hacer todo lo posible para ayudar a determinar exactamente lo que ocurrió”.

Ante la renuncia del jefe de prisiones de Tennessee, por su parte, el equipo legal de Christa Pike se dijeron satisfechos por la salida de Frank Strada, sin embargo, dejaron que eso “no hace nada para ayudar a Christa ahora”.