La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció en un mensaje dirigido a la nación los alcances de un nuevo acuerdo de cooperación energética entre Caracas y Washington.

El acuerdo tendrá una vigencia de 25 años y contempla la reactivación del sector de los hidrocarburos, con el objetivo de transformar los recursos petroleros de Venezuela en ingresos para impulsar el desarrollo económico y la infraestructura nacional.

“Este proyecto binacional suscrito por 25 años contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos con un objetivo de producción superior a 1.5 millones de barriles diarios” Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela

Según explicó Rodríguez, el proyecto contempla la explotación y desarrollo de 17 campos estratégicos, con una meta de producción superior a 1.5 millones de barriles diarios.

La mandataria interina aseguró que el acuerdo mantendrá la soberanía de Venezuela sobre sus recursos naturales, mientras se busca atraer capital, tecnología y capacidad operativa para impulsar la recuperación de la industria petrolera.

El gran acuerdo energético con Estados Unidos sigue nuestro camino para convertir a Venezuela, de un país con grandes reservas, en una potencia productora de petróleo, en beneficio y felicidad del pueblo venezolano. pic.twitter.com/rfADqDZwA0 — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) August 30, 2026

¿Cuáles son los puntos clave del acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos?

Durante su intervención, Delcy Rodríguez afirmó que el convenio establece un esquema de cooperación en el que Venezuela aportará sus reservas, infraestructura y fuerza laboral, mientras que Estados Unidos participará con capital y tecnología.

Entre los principales puntos del acuerdo destacan:

Duración del acuerdo: el proyecto tendrá una vigencia de 25 años y contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos

Meta de producción: se proyecta una producción superior a 1.5 millones de barriles diarios mediante este convenio, además de otras alianzas con empresas petroleras internacionales

Proyección de ingresos: con un precio estimado de 65 dólares por barril, el Estado venezolano prevé ingresos aproximados de 209 mil 335 millones de dólares durante la vigencia del contrato

Esquema fiscal: el proyecto contempla el desarrollo de ocho bloques Greenfields en la Faja Petrolífera del Orinoco, con regalías mínimas de 16% y un Impuesto sobre la Renta (ISLR) de 34%

Delcy Rodríguez agradece a Donald Trump y Marco Rubio por el acuerdo petrolero

Delcy Rodríguez agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al secretario de Estado, Marco Rubio, por las gestiones realizadas para alcanzar el acuerdo entre ambos gobiernos.

Rodríguez destacó que Venezuela mantendrá la propiedad y soberanía sobre sus recursos naturales, mientras utilizará capital, tecnología y capacidad operativa para impulsar la recuperación de una industria estratégica.

“Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos mientras utiliza capital, tecnología y capacidad operativa para apalancar la recuperación de una industria estratégica duramente golpeada por sanciones” Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela

El dinero que Estados Unidos ha recaudado del petróleo de Venezuela. (Eduardo Díaz/SDPNoticias)

Los recursos generados por el proyecto, de acuerdo con lo expuesto por la mandataria interina, se destinarán a la recuperación de infraestructura, la generación de empleos, el fortalecimiento de las cadenas productivas nacionales y la mejora de los servicios públicos.

También se prevén inversiones en sectores como salud, educación y la red vial.

Con este acuerdo energético, Venezuela busca fortalecer su industria petrolera, gasífera y petroquímica, además de incrementar su participación en el mercado energético internacional.