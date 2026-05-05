Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, aseguró que ya hay una fila de barcos esperando cruzar el Estrecho de Ormuz a pesar de la tensión que se mantiene con Irán.

De acuerdo con el secretario de Guerra, el Proyecto Libertad, con el que buscan liberar Ormuz para el paso, es una “misión temporal” y esperan que el resto del mundo asuma su responsabilidad en el momento adecuado ya que es una vía necesaria para todos.

Cientos de barcos hacen fila para cruzar el Estrecho de Ormuz, asegura Hegseth

El secretario Pete Hegseth aseguró que ahora hay cientos de barcos formados para cruzar el Estrecho de Ormuz pese a la tensión que existe con Irán.

Asimismo, resaltó que el Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) está en comunicación activa con cientos de barcos, compañías y navieras para su paso por Ormuz.

“Ahora mismo cientos de barcos de las naciones alrededor del mundo están haciendo fila para transitar por CENTCOM junto con naciones aliadas” Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos

De acuerdo con Pete Hegseth, estos barcos quieren salir de la “trampa irání” en la que han estado atrapados y, “como un regalo directo de los Estados Unidos al mundo hemos establecido una poderosa cúpula roja, blanca y azul sobre la calle”.

Cabe señalar que, de acuerdo con estimaciones del gobierno de Estados Unidos, hay alrededor de mil 550 buques comerciales “atrapados” en el Golfo Pérsico con cerca de 22 mil 500 marineros a bordo, desde que se bloqueó el paso en el Estrecho de Ormuz.

Estados Unidos quiere restaurar el comercio con el Proyecto Libertad en Ormuz

Por otra parte, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró que el Proyecto Libertad busca restaurar el comercio global con la implementación del Proyecto Libertad en Ormuz.

Este proyecto es una “misión temporal” para liberar el estrecho de Ormuz, construido por Irán.

Para este proyecto se han desplegado más de 100 aviones de combate, así como helicópteros y drones para vigilar la zona las 24 horas del día; así como más de 15 mil militares estadounidenses.