Donald Trump viajará a Asia para reunirse con el presidente de China, Xi Jinping, con la intención de lograr acuerdos comerciales.

En este viaje el presidente de Estados Unidos también se reunirá con representantes de:

Malasia

Japón

Corea del Sur

Cabe señalar que este es el primer viaje de Trump a Asia desde que inició su segundo periodo presidencial.

Donald Trump podría no reunirse con Xi Jinping en Corea del Sur

A pesar de que el presidente Donald Trump viaja a Asia para reunirse con diferentes mandatarios, la planteada con Xi Jinping podría no ocurrir.

Así lo señaló el mandatario estadounidense, quien resaltó que la reunión en Corea del Sur podría no realizarse debido a las tensiones persistentes.

A pesar de ello, Trump señaló que buscará un “buen acuerdo” con el gobierno de China que ponga fin a su guerra comercial entre ambas potencias económicas.

Será el 29 de octubre cuando Donald Trump arribe a Corea del Sur para la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Cabe señalar que el presidente de Estados Unidos amenazó con cancelar la reunión en Corea e imponer nuevos aranceles; sin embargo, el miércoles resaltó que espera llegar a un acuerdo con Xi Jinping “sobre todo”.

Donald Trump visitará Malasia y Japón previo a reunión con Xi Jinping

Previo a la posible reunión con Xi Jinping, Donald Trump llegará a Malasia para la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que se lleva a cabo del 26 al 28 de octubre.

Se espera que Trump firme un acuerdo comercial con Malasia y supervise la firma de un acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya.

Luego, en su parada por Tokio, Japón, se reunirá con la primera ministra nipona, Sanae Takaichi.

En su reunión, Donald Trump buscará que Japón detenga las importaciones de energía de Rusia.