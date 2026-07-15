La eliminación de Francia ante España en la semifinal del Mundial 2026 reactivó la polémica entre Kylian Mbappé y la senadora paraguaya Celeste Amarilla, quien celebró el resultado en redes sociales con un mensaje irónico.

La legisladora publicó un GIF acompañado del texto “España 2 Francia 0”, en clara referencia al delantero francés Kylian Mbappé.

El conflicto entre Celeste Amarilla y el futbolista inició tras el partido en el que Francia eliminó a Paraguay, y ha escalado hasta ser investigado por la Fiscalía de París por incitación al odio.

España 2 Francia 0 pic.twitter.com/3ZaVjNHMzC — Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 14, 2026

Celeste Amarilla festeja en redes sociales la derrota de Francia

Después de que España se convirtiera en finalista, Celeste Amarilla uso sus redes sociales para festejar la derrota de Francia, que se suma a sus declaraciones sobre Kylian Mbappé.

La publicación de Celeste Amarilla consiste en un GIF de una niña haciendo el gesto de “cerrar la boca”, acompañado del texto: “España 2 Francia 0”.

Con este gesto, la senadora buscó silenciar a sus críticos tras el escándalo previo con Kylian Mbappé, habiendo advertido anteriormente a los usuarios franceses que podían “seguir molestando”.

La legisladora ha intentado desmarcar este conflicto de las relaciones bilaterales entre ambas naciones, argumentando que es un asunto estrictamente individual contra el jugador.

Es decir, acepta que es algo personal contra Kylian Mbappé, actitud que ha generado un amplio repudio en organismos internacionales, entes políticos y aficionados del futbol.

Celeste Amarilla y Kylian Mbappé protagonizaron una serie de declaraciones durante el Mundial 2026

La disputa entre Celeste Amarilla y Kylian Mbappé comenzó cuando Francia eliminó a Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026, partido en el capitán francés anotó el gol de la victoria.

Molesta por una supuesta arrogancia del delantero al negarle el saludo al arquero paraguayo Orlando Gill, Celeste Amarilla lanzó ataques en redes sociales.

Dicos comentarios de la legisladora fueron calificados de racistas y xenófobos, llamándolo entre otras cosas “camerunés colonizado”.

Mbappé respondió directamente en la red social X, calificándola como una “mujer despreciable e indigna de su cargo”.

Ante esto, la senadora amenazó con acciones legales por violencia de género, lanzando la advertencia: “No te metas con los paraguayos, acá ya metimos preso a Ronaldinho”.

Actualmente, el caso ha trascendido a la Fiscalía de París, donde se investigan denuncias por incitación al odio.