Thomas Markle Jr. hermanastro de Meghan Markle, es investigado por autoridades de Filipinas por el caso de Thomas Markle, quien estaría implicado en casos de abuso infantil.

Thomas Markle, de 82 años de edad, fue detenido en Florida por posesión de material de abuso infantil; el exdirector de fotografía fue denunciado por su hijo tras encontrar material de esta índole en su casa en Filipinas.

Hijo de Thomas Markle es investigado por el caso de pornografía infantil

Autoridades de Filipinas revelaron que Thomas Markle Jr. es una persona de interés por su posible implicación en el caso contra Thomas Markle.

El hijo de Thomas Markle fue quien lo denunció por poseer material de abuso infantil, pero ahora también forma parte de la investigación.

Las autoridades aclaran que Thomas Markle Jr. aún no es considerado como sospechoso, pero la investigación sigue su curso.

Thomas Markle y Meghan Markle. (Agencia México)

Jonvic Remulta, secretario del Interior y de Gobierno de Filipinas, menciona que hay indicios de una posible participación de Thomas Markle Jr. en el caso de presunto abuso infantil porque el se investiga a su padre.

Por lo pronto, las autoridades de Filipinas serán quienes determinen si Thomas Markle Jr. participó en los delitos de los que acusan a su padre.

Thomas Markle Jr. continúa viviendo en Cebú, Filipinas y hasta el momento se le considera “persona de interés” en la investigación.

Thomas Markle Jr. declaró contra su padre ante el FBI

El hermanastro de la duquesa de Sussex realizó una videollamada con agentes del FBI con sede en Florida, especializados en abuso sexual infantil, como parte de la investigación en contra de su padre.

Autoridades de Filipinas esperan contar con la información suficiente sobre la posible participación del hijo de Thomas Markle, pero aún no hay cargos formales contra él.

Thomas Markle Jr. reveló que encontró 4 cajas de almacenamiento con imágenes de pornografía infantil entre las pertenencias de su padre, quien vivió en Filipinas hasta 2025.

El hijo de Thomas Markle denunció los hechos ante las autoridades y las investigaciones iniciaron en octubre de 2026.

Autoridades de Filipinas aseguraron cerca de 7 mil 500 fotografías y un video que involucraría a menores de edad.