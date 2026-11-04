La Policía Nacional de Filipinas halló imágenes de abuso sexual infantil en la computadora portátil encontrada en la antigua casa del padre de Meghan Markle, en Cebú, Filipinas.

La policía inspeccionó la antigua casa de Thomas Markle, de 82 años, después de que surgieran informes de que su hijo, Thomas Markle Jr., descubriera imágenes inquietantes mientras revisaba las pertenencias de su padre.

A una semana de iniciarse una investigación, el general Wilson Asueta, de la Dirección de Investigación y Gestión de Detectives, informó que los resultados preliminares identificaron archivos multimedia con contenido de abuso y explotación sexual infantil; no obstante, se realizarán estudios adicionales para proceder como corresponde.

Thomas Markle, padre de Meghan Markle (Especial )

Las grabaciones muestran a menores de ambos sexos, de entre 10 y 11 años, de origen asiático, con adultos en situaciones sexuales explícitas.

Paralelamente, autoridades revisan nueve celulares, tres tarjetas SD, cinco discos duros y una cámara.

Hasta el momento no se ha identificado a las personas que aparecen en los videos, mismos que no se habrían grabado en Filipinas. Tampoco se ha confirmado si Thomas Markle aparece en uno de ellos.

Autoridades filipinas han dicho que trabajarán con las fuerzas del orden en otros países y considerarán los cargos penales si encuentran pruebas suficientes de delitos relacionados con el abuso y la explotación sexual infantil en línea.

Padre de Meghan Markle niega acusaciones

Thomas Markle ha negado firmemente las acusaciones de abuso infantil, llamándolas “mentiras repugnantes”.

De acuerdo con declaraciones brindadas a Daily Mail, además de rechazar todas las imputaciones, negó haber almacenado dicho material en sus dispositivos.

Ante esto, Meghan Markle -de 45 años- declaró estar profundamente consternada y señaló que fue informada de las acusaciones en el pasado por lo cual cortó contacto con él ya que su intención en proteger a sus hijos.