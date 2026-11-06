Thomas Markle, papá de Meghan Markle, fue arrestado en Lakeland, Florida en Estados Unidos, por posesión de material de abuso infantil.

Una investigación confirmó que lugares donde Thomas Markle vivió en México y Filipinas, albergaban material de abuso infantil, lo que precedió a su detención este 6 de noviembre de 2026.

Papá de Meghan Markle es detenido por posesión de material de abuso infantil

Hoy se informó a Daily Mail que Thomas Markle, padre de Meghan Markle, fue detenido en Miami luego de que una investigación lo relacionó con posesión de material de abuso sexual infantil.

Autoridades de Estados Unidos acudieron a las inmediaciones de Maravida Senior Living, la casa de cuidados de adultos mayores en donde Thomas Markle vivía las últimas semanas, para realizar su arresto.

Thomas Markle y Meghan Markle. (Agencia México)

Aunque aún no se conocen los detalles del arresto, se confirmó que es un relación a lo que autoridades mexicanas y en Filipinas encontraron de abuso sexual infantil y que está ligado a él.

Sumado a ello, que su hijo Thomas Markle Jr., dijo haber alertado al FBI sobre lo que encontró en su propiedad en Filipinas y que ya investigaban las autoridades de ese país, aunque se dice que aún no hay una denuncia formal en su contra.

Por otra parte, se asegura que la Guardia Nacional revisó una bodega de su propiedad en Rosarito, Tijuana, cercana a la casa en donde vivió un tiempo y confirmó material de abuso infantil entre sus pertenencias.

Esta investigación en México fue informada al FBI por Daily Mail, aseguró el medio.

Meghan Markle reafirma distanciamiento con Thomas Markle tras investigaciones por abuso infantil

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, fue contactada para brindar declaraciones luego de las investigaciones sobre material de abuso infantil que rodeaban a su padre.

Además de que Meghan Markle reconfirmó sus motivos de están distanciada de Thomas Markle, dijo estar “con los niños” que pudieron haber sido dañados.

Tras informarse la detención de su padre, la duquesa de Sussex, no se ha pronunciado al respecto.