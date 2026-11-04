Thomas Markle, padre de Meghan Markle, se mudó a San Antonio del Mar, en Tijuana, tras declararse en bancarrota en 2016.

El pasado 31 de octubre, la Agencia Estatal de Investigación de Baja California cateó una bodega en Tijuana, la cual pertenecía a Thomas Markle y donde encontraron revistas y videos en formato VHS.

Thomas Markle vivió en San Antonio del Mar tras declararse en bancarrota

En septiembre de 2016, Thomas Markle se declaró en bancarrota ante una corte de California tras tener una deuda de más de 564 mil pesos.

Tiempo después, Thomas Markle se mudó a San Antonio del Mar, un fraccionamiento y comunidad ubicada en Tijuana, Baja California.

Esta zona está cerca de la playa de Rosarito y Thomas Markle habría vivido ahí al menos 10 años.

Meghan Markle y su papá, Thomas Markle (Especial )

Residentes de la zona describen al padre de Meghan Markle como tranquilo y solía salir poco, solo de noche.

San Antonio del Mar es conocido por ser un residencial de estadounidenses retirados y que tiene condominios más baratos que en California.

Este lugar es elegido por extranjeros por su cercanía a la garita de San Diego.

Thomas Markle vivía solo, sin lujos y los lugareños ignoraban que era el padre de la duquesa de Sussex.

Padre de Meghan Markle se mudó a Filipinas y abandonó una bodega con evidencia en Tijuana

A inicios de 2025, Thomas Markle tuvo problemas de salud y se trasladó a Filipinas, donde enfrenta señalamientos de presunto abuso infantil.

Tras mudarse de San Antonio del Mar, Thomas Markle abandonó una bodega, la cual dejó de pagar en 2024.

La Fiscalía General del Estado confirmó que catearon dicha bodega, donde encontraron revistas y videos que analizan si están relacionados con el delito de abuso.

El papá de Meghan Markle fue denunciado por su hijo Thomas Markle Jr. en Filipinas tras encontrar dispositivos con material que mostraba abuso Infantil.

Autoridades de Filipinas analizan el material y el FBI está al tanto de las investigaciones en contra del padre de Meghan Markle.