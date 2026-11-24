La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable a México por la muerte, tortura y actos de impunidad cometidos en agravio de Ernestina Ascencio.

La Comisión determinó, a partir del análisis de los medios probatorios obrantes en el expediente, que la señora Ernestina fue víctima de violación sexual por parte de miembros de las fuerzas armadas del ejército mexicano. Comisión

En la sentencia del caso “Ascencio Rosario y otros vs. México”, el tribunal concluyó que la mujer indígena náhuatl de 73 años fue víctima de violación sexual, tortura y muerte por parte de militares en 2007.

Además de ordenar reparaciones, determinó que las autoridades incumplieron su obligación de brindarle atención médica oportuna, además de haberle negado la justicia y verdad a ella y sus familiares.

Ernestina Ascencio (Redes Sociales)

Corte IDH acusa al Estado mexicano de negar justicia a Ernestina Ascencio

En su sentencia, la Corte IDH señaló que la agresión sexual, las lesiones sufridas y la falta de atención médica fueron las causas que derivaron en la muerte de Ernestina Ascencio.

Además, estableció que el Estado mexicano no investigó los hechos con la debida diligencia ni garantizó a sus familiares el acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

Incluso, el organismo recordó cuando Felipe Calderón declaró públicamente en 2007 que la mujer murió a causa de una gastritis crónica y que no había rastros de violación, versión que fue respaldada por la CNDH.

Felipe Calderón declaró en una entrevista que, con base en el reporte de la necropsia realizada por la CNDH, “no había rastros de que la señora Ernestina] hubiese sido violada” y que había “fallecido de gastritis crónica no atendida”.. El 29 de marzo siguiente, la CNDH publicó un comunicado de prensa ratificando lo señalado por el Presidente. Comisión

Además, indicó que México reconoció tarde su responsabilidad internacional por diversas violaciones a derechos humanos, entre ellas los derechos a la vida, la salud, las garantías judiciales y la protección judicial.

En la sentencia dictada en el Caso Ascencio Rosario por la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad del Estado mexicano por la violación sexual, tortura y muerte de la señora Ernestina Ascencio, así como por la negación de justicia a ella y sus… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 24, 2026

¿Qué reparaciones ordenó la Corte por el caso Ernestina Ascencio?

Como parte de la sentencia por el caso Ernestina Ascencio, la Corte IDH ordenó al Estado mexicano: