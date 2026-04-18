En el marco de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia en Barcelona, Brasil y España se sumaron a México para manifestar su preocupación por la situación en Cuba.

“Nos comprometemos (Brasil, España y México) a incrementar de manera coordinada nuestra respuesta humanitaria dirigida a aliviar el sufrimiento del pueblo cubano” Brasil, España y México

Cuba queda sin electricidad por apagón total (Ramon Espinosa / AP)

México, Brasil y España exigen respeto al Derecho Internacional por situación en Cuba

En relación con la situación que atraviesa Cuba, los tres países reafirmaron su firme compromiso con los derechos humanos, los valores democráticos y el multilateralismo, con el objetivo de aliviar el sufrimiento del pueblo cubano.

En ese sentido, hicieron un llamado a un diálogo sincero, respetuoso y acorde con el Derecho Internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas, a fin de encontrar una solución y garantizar la libertad de Cuba.

El posicionamiento de Brasil, España y México contra la crisis comunitaria en Cuba fue dado a conocer el sábado 18 de abril de 2026 a través de un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

México, Brasil y España emiten recomendaciones para aliviar la crisis humanitaria en Cuba

Con el objetivo de detener el sufrimiento de Cuba, los tres países hicieron una serie de recomendaciones, tales como:

Tomar las medidas necesarias para aliviar la crisis humanitaria en Cuba

Evitar acciones que empeoren las condiciones de vida de la población

Llamado a respetar en todo momento el Derecho Internacional y los principios de integridad territorial

Seguir las medidas de igualdad soberana y arreglo pacífico de las controversias, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas

Claudia Sheinbaum rechazó intervención militar en Cuba

Durante su participación el 18 de abril en la Cumbre en Defensa de la Democracia en Barcelona, Claudia Sheinbaum expresó su rechazo ante una posible intervención militar en Cuba de Estados Unidos y llamó a sembrar la paz.

“Quiero proponer una declaración en contra de la intervención militar en Cuba, que el diálogo y la paz prevalezcan” Claudia Sheinbaum

Bajo el lema “sembremos paz”, Claudia Sheinbaum propuso destinar el 10 % del gasto mundial en armamento a un programa global que permita reforestar millones de hectáreas cada año.