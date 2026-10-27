La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva con la que se reeligió como presidente de Brasil, ya fue reconocida por el Partido Liberal, fuerza política que impulsó la candidatura de Flávio Bolsonaro.

Reconocemos el resultado presidencial, proclamado por el Tribunal Superior Electoral (TSE). Partido Liberal de Brasil

Fue por medio de un comunicado que el partido político que postuló al candidato ultraderechista, dijo que acepta los resultados emitidos por la autoridad electoral del país.

Sin embargo, el Partido Liberal de Flávio Bolsonaro hizo un llamado a las autoridades para que todas las interrogantes surgidas tras el triunfo de Lula, se aclaren de forma oportuna.

Partido Liberal de Flávio Bolsonaro reconoce triunfo de Lula en Brásil

Con un total de 64 millones 241 mil 786 votos que representaron el 51.78% de los votos, Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo la victoria en las elecciones presidenciales de Brasil.

Ante ello, Flávio Bolsonaro, que obtuvo 59 millones 818 mil 887 votos, rechazó formalmente el resultado de la segunda vuelta y dio a conocer su decisión de solicitar la anulación de los comicios.

Flávio Bolsonaro (Andre Borges / EFE)

El partido político que lo postuló, el Partido Liberal, ya reconoció los resultados y aceptó el conteo que dio a conocer el Tribunal Superior Electoral (TSE).

En su comunicado, Partido Liberal señaló que pese a su postura, seguirá de cerca el transcurso de los hechos y anunció que buscará respuestas, transparencia y respeto a las instituciones.

De la misma formal, el partido de Flávio Bolsonaro resaltó que mantiene su compromiso a favor de Brasil y “con los millones de brasileños” que expresaron su confianza en su trabajo.

Partido de Flávio Bolsonaro pide que autoridades electorales aclaren dudas

Pese a que reconoció los resultados que dan el triunfo a Lula da Silva en las elecciones presidenciales, el Partido Liberal hizo un llamado a aclarar todas las dudas alrededor de los comicios.

En el mismo comunicado, la fuerza política de Flávio Bolsonaro indicó que a pesar de aceptar la derrota de su candidato, es necesario que el TSE despeje todas las preguntas que se han generado.

Consideramos que los interrogantes planteados deben ser debidamente aclarados dentro de un debate político equilibrado y democrático. Partido Liberal de Brasil

Recriminó que previo a la segunda vuelta, el gobierno de Lula impulsó “medidas de marcado carácter electoralista, con impacto económico y social”.

Y advirtió que se registró un “aumento significativo del gasto público” que genera dudas sobre los efectos de las medidas sociales en medio de un proceso electoral.