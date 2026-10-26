Flávio Bolsonaro no reconoce la victoria de Lula da Silva y pide que las elecciones en Brasil sean anuladas.

Es inexplicable lo que pasó (...) las elecciones debieron ser anuladas en las condiciones en que las cosas sucedieron en ese momento. Es imposible reconocer los resultados de las elecciones Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro aseguró que no renunciará al proceso electoral y buscará que las elecciones sean anuladas tras obtener 48,24% de los votos.

Flávio Bolsonaro no reconoce a Lula da Silva como el presidente electo de Brasil

Lula da Silva fue elegido por cuarta ocasión para ser presidente de Brasil y Flávio Bolsonaron se niega a reconocer el triunfo del líder del Partido de los Trabajadores (PT).

Flávio Blosonaro dio una conferencia de prensa para cuestionar el triunfo de Lula da Silva y dio a entender que hubo irregularidades durante las elecciones.

Yo nunca voy a saber si en un estado donde las urnas fueron reabiertas, cuántos votos podría haber tenido. Es inexplicable Flávio Bolsonaro

El político mencionó que las urnas pudieron ser abiertas de forma ilegal y asegura que las elecciones presidenciales deberían ser anuladas.

🔴 #AHORA | Flávio Bolsonaro no reconoce la victoria de Lula y pedirá anular las elecciones. pic.twitter.com/oLd1NJaulQ — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) October 26, 2026

Flávio Bolsonaro cuestiona las condiciones en las que se dio el triunfo de Lula da Silva, por lo que no reconocería la elección de su contraparte como presidente electo.

Vamos a usar a nuestro equipo jurídico, vamos a pedir la anulación de estas elecciones Flávio Bolsonaro

Bolsonaro adelantó que usarán todas las herramientas a su alcance para solicitar la anulación de las elecciones y cuestionó las dos horas de extensión que hubo durante los comicios.

Flávio Bolsonaro acusa a Lula y al Partido de los Trabajadores de alterar las elecciones

El candidato del Partido Liberal señaló a Lula da Silva y su partido de alterar las reglas de la votación, ya que el ministro Cristiano Zanin autorizó extender el horario del sufragio por dos horas.

No aceptaré que las reglas del juego hayan cambiado arbitrariamente, una vez más, por los amigos de Lula en el Tribunal Supremo Federal Flávio Bolsonaro

Bolsonaro asegura que fue inexplicable la decisión de Cristiano Zanin y asegura que esta extensión se dio a petición de Lula: “están eludiendo la justicia electoral”.

El senador dice que representantes del Partido Liberal fueron retirados de la sala de seguridad durante el proceso electoral.

Por último, Flávio Bolsonaro pide que se respondan sus cuestionamientos antes de que se haga oficial la elección de Lula da Silva como presidente.

Hay mucho qué aclarar antes de que Brasil simplemente reconozca esta sucia jugada que ocurrió en las elecciones Flávio Bolsonaro