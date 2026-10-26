La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta presidencial de Brasil provocó una inmediata reacción de líderes políticos en América Latina, entre ellos la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula! Claudia Sheinbaum, presidenta de México

A través de sus redes sociales, Claudia Sheinbaum celebró el resultado electoral y destacó el respaldo ciudadano obtenido por el dirigente brasileño.

El triunfo de Lula, confirmado por las autoridades electorales con una ventaja sobre Flávio Bolsonaro, abre una nueva etapa política en Brasil y fortalece la relación entre gobiernos afines de la región.

Claudia Sheinbaum y Lula da Silva en la Cumbre del G7 en Canadá (Vía X)

Sheinbaum felicita a Lula da Silva tras ganar un cuarto mandato en Brasil

Claudia Sheinbaum envió un mensaje de felicitación a Luiz Inácio Lula da Silva tras ser declarado presidente electo de Brasil al concluir la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la mandataria mexicana celebró el triunfo del líder brasileño expresando: “Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!”.

Claudia Sheinbaum felicita a Lula da Silva por su victoria en las elecciones de Brasil (Especial)

El triunfo de Lula da Silva fue confirmado por el Tribunal Superior Electoral de Brasil al imponerse en los comicios con el 51.76% de los votos, frente al 48.24% obtenido por el senador Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal.

Con este resultado en la jornada electoral celebrada el domingo 25 de octubre, el mandatario asumirá la jefatura de Estado del país por cuarta ocasión en su carrera política.

Diversos líderes de Latinoamérica enviaron sus congratulaciones tras ratificarse la victoria del mandatario electo, quien ha gobernado previamente a la nación en los periodos 2003-2006, 2007-2010 y en su gestión iniciada en 2023.

El resultado marca el inicio de una nueva etapa política con repercusiones en toda la región