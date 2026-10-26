André Janones jugó un papel clave en la etapa final de la campaña política de Lula da Silva, presidente electo de Brasil.

Tras la primera vuelta presidencial, donde Lula quedó rezagado por más de dos millones de votos frente a la derecha, André Janones asumió el control de la estrategia.

Inició una campaña en redes sociales, principalmente en WhatsApp, donde creó el canal “Ejército de Lula” que creció exponencialmente hasta superar los 10 millones de integrantes.

Esta estrategia fue implacable y determinante. Durante su discurso de victoria, el propio Lula da Silva reconoció el impacto de Janones, refiriéndose a él como el “general del Ejército de Lula”, del cual aseguró, él era un “mariscal en el ejército del general Janones”.

En SDPnoticias, te compartimos algunos datos sobre André Janones.

¿Quién es André Janones? Diputado de Brasil

André Luis Gaspar Janones es un abogado, influencer, político, militante del partido brasileño Red de Sostenibilidad y actual diputado federal por el estado Minas Gerais en Brasil.

En 2018 ganó fama nacional por su apoyo digital a una huelga de camioneros, acción que lo condujo a la Cámara de Diputados.

Por su agresivo estilo de guerrilla digital ha enfrentado fuertes polémicas. Sus rivales políticos lo acusan de orquestar campañas de acoso coordinado y de difundir desinformación.

En septiembre de este año se vio obligado -por orden judicial- a disculparse públicamente por divulgar información falsa sobre el diputado Nikolas Ferreir.

Hoy su nombre acapara titulares por ser calificado por el reelecto mandatario Luiz Inácio Lula da Silva como el”general" y “arquitecto digital” detrás de su histórica remontada electoral frente a Flávio Bolsonaro.

André Janones y Luiz Inácio Lula da Silva (André Janones / Facebook)

¿Qué edad tiene André Janones? Diputado de Brasil

André Janones nació en Ituiutaba, el 5 de mayo de 1984, por lo que actualmente tiene 42 años.

¿Quién es la esposa de André Janones? Diputado de Brasil

André Janones mantiene su vida personal en el ámbito privado por lo que se desconoce esta información.

¿Qué signo zodiacal es André Janones? Diputado de Brasil

A André Janones lo rige el signo zodiacal de Tauro.

André Janones (André Janones / Facebook)

¿Cuántos hijos tiene André Janones? Diputado de Brasil

André Janones mantiene su vida personal en el ámbito privado por lo que se desconoce esta información.

¿Qué estudió André Janones? Diputado de Brasil

André Janones se recibió como abogado en 2008. Obtuvo su título en la Fundação Educacional de Ituiutaba (FEIT), unidad que se incorporó a la Universidad del Estado de Minas Gerais (UEMG).

Cuenta con estudios de posgrado enfocados en Derecho del Consumidor y Salud Pública.

Ha cursado estudios de doctorado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en Argentina.

André Janones (André Janones / Facebook)

¿En qué ha trabajado André Janones? Diputado de Brasil

Para sostener sus estudios, André Jamones trabajó como cobrador de autobuses de 2003 a 2005.

trabajó como cobrador de autobuses de 2003 a 2005. En 2005 laboró temporalmente en el Tribunal de Justicia de Minas Gerais (TJMG).

En 2008, tras graduarse abrió su propio bufete. Ejerció de manera particular durante cerca de diez años enfocado en el Derecho del Consumidor y la Salud Pública.

En 2018 Fue electo al Congreso de Brasil. Fue reelecto en 2022 y mantiene un nuevo periodo legislativo tras los comicios de octubre de 2026 representando al partido Rede Sustentabilidade.

Ha coordinado masivas campañas políticas digitales (como la denominado”Exército do Lula”en WhatsApp) para movilizar millones de simpatizantes.