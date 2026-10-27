La victoria de Luiz Inácio Lula Da Silva ante Flávio Bolsonaro generó un nuevo escándalo; versiones apuntan que el excandidato presidencial salió de Brasil rumbo a Estados Unidos a través de Argentina.

A horas de su derrota, la Policía Federal (PF) brasileña canceló el pasaporte común y diplomático de Flávio Bolsonaro -de 45 años-.

La medida administrativa se hizo efectiva tras vencerse el plazo límite de 24 horas fijado por un juez del Supremo Tribunal Federal (STF), quien había ordenado la entrega de los documentos del senador e impuesto la prohibición para que saliera del país.

Investigan si Flávio Bolsonaro salió de Brasil tras derrota ante Lula da Silva

Versiones sobre la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil surgieron luego de que la Policía Federal notificará formalmente sobre el incumplimiento de la orden judicial por parte del legislador.

Paralelamente, medios como Todo Noticias, informaron sobre el aterrizaje en Puerto Iguazú a las 23:45 horas de un avión Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly S.A., proveniente el aeroparque metropolitano de Buenos Aires.

Aeronave que llevaría abordo cuatro pasajeros, entre ellos al senador y que tenía prevista su salida a las 2 de la madrugada con destino al aeropuerto de Opa Locka en Miami, Florida en Estados Unidos.

La partida no se concretó y es que no llegó uno de los pasajeros, dijeron fuentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Hay un avión retenido en Puerto Iguazú: sospechan que Flávio Bolsonaro intentaba irse a EE.UU. Había aparecido el nombre del senador brasileño en la nómina de pasajeros. https://t.co/vYbmQwC7Iq — TN - Todo Noticias (@todonoticias) October 27, 2026

Desmienten salida de Flávio Bolsonaro de Brasil

La Dirección Nacional de Migraciones informó horas más tarde que no se cuenta con registros de que Flávio Bolsonaro haya ingresado a Argentina.

Asimismo, aclaró que el avión de Baires Fly detenido en Puerto Iguazú, tiene la documentación en regla y no se presentó ningún plan de vuelo que incluya a la familia Bolsonaro.

Por su parte, Rogério Marinho, coordinador general de la campaña presidencial del Flávio Bolsonaro, negó a través del medio Metrópoles, que el excandidato haya salido del país.

“Eso no sucedió”, dijo. Rogério Marinho. Senador

Lo que hasta ahora es un hecho es que Bolsonaro se encuentra prófugo de la justicia. Actualmente enfrenta investigaciones por delitos como lavado de dinero, evasión de divisas o corrupción.

Así como por una posible financiación extranjera a su campaña presidencial y una posible manipulación de algoritmos en redes sociales durante las elecciones.