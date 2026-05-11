Dulce Carolina López, reportera de Aguascalientes, denunció la agresión que el equipo de seguridad de Isabel Díaz Ayuso ejerció contra ella en el marco de la visita de la presidenta de la comunidad de Madrid a México.

“Soy dulce Carolina López, la reportera y docente universitaria agredida Por la comitiva de Isabel Díaz Ayuso en el Congreso de Aguascalientes. Soy yo la que recibí los empujones y sacada de la Catedral” Dulce Carolina López. Reportera de Aguascalientes

La también profesora universitaria señaló directamente a la seguridad de Isabel Díaz Ayuso y a denunció trabas para hacer su trabajo.

Reportera de Aguascalientes denuncia varias agresiones en cobertura de la visita de Ayuso

Al paso de los días han salido más videos de las agresiones contra la periodista de Aguascalientes. Se sabe que fue agredida en al menos dos ocasiones.

Un episodio con el equipo de Ayuso fue en el Congreso del Estado de Aguascalientes cuando logró ingresar tras pasar las protestas en la calle.

La reportera que cubría visita de Ayuso y fue sacada a empujones por la policía de Aguascalientes

La también maestra universitaria señaló que recibió empujones y fue sacada en contra de su voluntad de la Catedral de Aguascalientes, ahí por la policía estatal de Aguascalientes.

Dulce Carolina mostró los videos que ya se habían hecho virales en los que fue sacada a empujones de la Catedral por la policía de Aguascalientes.

También en los que el equipo de Ayuso no le deja acercarse a su ingreso al Congreso de Aguascalientes. La reportera aparentemente intentaba preguntarle por el recibimiento con protestas.

Dulce Carolina es afín a Morena ya que se le ha visto vestir los colores del partido en visitas a CDMX y ha mostrado su aprecio al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).