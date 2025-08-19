Se habría confirmado que Ismael “el Mayo” Zambada se declarará culpable de dos cargos en Estados Unidos tras llegar a un acuerdo; estos son.

Desde junio se había mencionado la posibilidad de que “el Mayo” Zambada llegara a un acuerdo con Estados Unidos debido a que su audiencia programada para el día 16 fue aplazada hasta el próximo 25 de agosto.

El reciente 18 de agosto se filtró en redes el acuerdo que habría alcanzado el Mayo Zambada con Estados Unidos, por el que se declarará culpable, de manera inicial se había mencionado que para evitar la pena de muerte en Estados Unidos.

El Mayo Zambada se declarará culpable de dos delitos en Estados Unidos

Un documento sobre el acuerdo al que llegó Ismael “el Mayo” Zambada reveló que el ex líder del Cártel de Sinaloa se declarará culpable de dos cargos en Estados Unidos: empresa criminal continua y crimen organizado.

De acuerdo con lo señalado hasta el momento, “el Mayo” Zambada cambiará su declaración inicial de no culpabilidad ante el juez Brian Cogan, en la audiencia que tendrá lugar el 25 de agosto, como se tenía previsto.

El Mayo Zambada se declarará culpable en la Corte del Distrito Este de Nueva York y acorde con el documento señalado, las dos acusaciones se deben a que surgen de los mismos eventos criminales y están relacionados.

Uno de dichos cargos por el que se declarará culpable provienen del Distrito Oeste de Texas, sin embargo, el Mayo Zambada aceptó que sean trasladados a Nueva York para unificar el caso.

La Corte de Texas habría trasladado el cargo de empresa criminal continua contra Ismael “el Mayo” Zambada el pasado 18 de agosto, como está dispuesto en la Norma 20 de las Reglas Federales de Procedimientos Penales como se lee en el documento.

El Mayo Zambada se declarará culpable de dos cargos en Estados Unidos (Redes sociales)

Caso Mayo Zambada: Esto se sabe del resto de cargos que enfrenta en Estados Unidos y que no estarían dentro de su declaratoria

Sin embargo, no se mencionan el resto de cargos que el Mayo Zambada también enfrenta en Estados Unidos, 24 en total pero 17 sólo en la corte de Nueva York:

crimen organizado

participación continua en empresa criminal

conspiración internacional para distribuir drogas diversas

conspiración para importar cocaína

conspiración para distribuir cocaína 373 kilogramos a nivel internacional (y otros 9 cargos similares con distintos pesos de dicha droga)

uso de armas de fuego

conspiración para lavar dinero proveniente del narcotráfico

conspiración para fabricar y distribuir fentanilo

Si bien el Mayo Zambada declaró que desea declararse culpable como se lee en un documento, se desconoce de momento qué pasará con los otros cargos en su contra.

Aunque tras llegar a un acuerdo con Estados Unidos, Ismael “el Mayo” Zambada estaría evitando un juicio público, por lo que todavía podría negociar el resto de cargos en su contra y obtener una sentencia reducida.