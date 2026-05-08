Alfonso Serrano es un político español conocido por ser uno de los principales colaboradores de Isabel Díaz Ayuso dentro del Partido Popular de Madrid. Actualmente, se desempeña como secretario general del Partido Popular de Madrid y es considerado una de las figuras clave en la estrategia política y comunicación del partido en la capital española.

¿Quién es Alfonso Serrano?

Alfonso Carlos Serrano Sánchez-Capuchino es un político español nacido en Madrid que ha desarrollado gran parte de su carrera dentro del Partido Popular. Se ha especializado en estrategia electoral, comunicación política y organización partidista.

Comenzó su carrera en las juventudes del Partido Popular y posteriormente ocupó distintos cargos en la Asamblea de Madrid y en el gobierno regional madrileño. Con el paso de los años se convirtió en uno de los hombres de mayor confianza de Isabel Díaz Ayuso, participando en campañas políticas y en la estructura interna del partido.

¿Qué edad tiene Alfonso Serrano?

Alfonso Serrano nació el 20 de febrero de 1976, por lo que actualmente tiene 50 años.

¿Alfonso Serrano tiene esposa?

No hay información disponible sobre si Alfonso Serrano tiene esposa, pues su vida personal se mantiene en privada.

¿Qué signo zodiacal es Alfonso Serrano?

Al haber nacido el 20 de febrero, Alfonso Serrano es Piscis, signo que se caracteriza por ser emocional, creativo e intuitivo.

¿Alfonso Serrano tiene hijos?

Se desconoce si Alfonso Serrano tiene hijos.

¿Qué estudió Alfonso Serrano?

Alfonso Serrano cuenta con una licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Además de un diplomado en Gestión y Administración Pública por la UCM y un máster en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho.

¿En qué ha trabajado Alfonso Serrano?