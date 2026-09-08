En medio de la disputa por su soberanía, la Oficina del Presidente de Argentina dio a conocer que denunciará a cinco empresas por explorar petróleo en una cuenca de las Islas Malvinas:

Navitas Petroleum Development & Production Ltd Navitas Petroleum Atlantic United Navitas Petroleum LP HI Associates Inc Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd

Argentina sostiene que esas empresas supuestamente cuentan con licencias emitidas por el gobierno del Reino Unido, al que calificó de “ilegítimo”, en violación de la Ley N° 26.659.

En el marco de estas operaciones, el país informó que actualmente el Presupuesto 2027 prioriza el desarrollo de la Base Naval Integrada para proteger su soberanía en los mares.

Argentina denunciará a cinco empresas por explorar petróleo en las Islas Malvinas (Especial)

Argentina también denuncia a facilitadores de empresas por explorar petróleo en las Islas Malvinas

En su comunicado oficial, el gobierno argentino denuncia que Reino Unido ha emitido licencias a cinco empresas para iniciar exploraciones petroleras en las Islas Malvinas.

Además, Argentina advierte que la exploración o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte constituye una violación de las disposiciones establecidas por la Ley N° 26.659.

Presuntamente cuentan con licencias otorgadas por el ilegítimo gobierno del Reino Unido para la exploración y/o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, en violación de las disposiciones establecidas por la Ley N° 26.659. Oficina del Presidente de Argentina

Sobre ese argumento, el país dijo que la denuncia también está dirigida contra aquellos que hubiesen facilitado las actividades petroleras de Reino Unido en las Islas Malvinas, siendo el caso de:

Directores

Gerentes

Síndicos

Miembros del consejo de vigilancia

Administradores

Mandatarios

Representantes o autorizados

La denuncia pretende cuidar sus recursos naturales y defender la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, ya que forman parte del territorio nacional, señalaron.

Argentina denunciará a cinco empresas por explorar petróleo en las Islas Malvinas (Especial)

Argentina priorizará la Base Naval Integrada para fortalecer la defensa y soberanía

Según la Oficina del Presidente, Javier Milei firmó una instrucción presidencial dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, para que el Presupuesto 2027 incluya la Base Naval Integrada.

La instrucción deberá reflejarse en el presupuesto que el Ejecutivo enviará al Congreso el 15 de septiembre, como parte de una política que busca fortalecer las capacidades para defender su territorio y soberanía.