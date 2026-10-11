En Arabia Saudita, un ataque llevado a cabo este 10 de octubre de 2026 en el aeropuerto internacional de Riad dejó al menos 12 muertos y más de 300 heridos.

Al respecto, la Autoridad de Aviación Civil indicó que las operaciones en el aeropuerto fueron suspendidas y que entre las víctimas mortales se encuentran locales y extranjeros:

4 habitantes de Arabia Saudita

1 Egipto

1 Jordania

1 Palestina

1 Sudán

1 Siria

1 Estados Unidos

Arabia Saudita ha atribuido los ataques terroristas a los hutíes. El grupo ha dicho que los ataques responden al apoyo que los saudíes brinda a las fuerzas gubernamentales en la guerra civil de Yemen.

Comunidad internacional condena ataque en aeropuerto de Riad de Arabia Saudita

En respuesta a los ataques en el aeropuerto de Riad, la embajada de Estados Unidos declaró estar “al tanto de los terribles ataques” e instó a los ciudadanos estadounidenses a evitar la zona.

El presidente estadounidense Donald Trump y el secretario Marco Rubio calificaron como “inaceptable” el ataque “que cobró numerosas vidas inocentes, incluida una ciudadana estadounidense”.

Ataque en aeropuerto de Riad (Especial)

Por su parte, António Guterres, secretario general de la ONU, dijo estar profundamente conmocionado y condenar el ataque de los hutíes contra el Aeropuerto Internacional en Riad.

Ataque en aeropuerto de Riad (Especial)

Mientras tanto, se reportó que todos los vuelos con destino a Riad fueron desviados o cancelados, de acuerdo con datos del servicio de rastreo aéreo Flightradar.

Aeropuerto de Riad fue atacado un día antes

Apenas un día antes, tres saudíes —incluido un piloto— murieron en dos ataques contra el aeropuerto llevados a cabo por los hutíes, un grupo respaldado por Irán.

Adicionalmente, otras tres personas fallecieron en ataques hutíes contra dos aeropuertos saudíes los días 6 y 7 de octubre.