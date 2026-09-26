Abás Araqchí, ministro de Asuntos Exteriores iraní, acusó a Estados Unidos e Israel de haberse victimizado durante su intervención en la Asamblea General de la ONU.

El funcionario calificó de “criminal” a Benjamín Netanyahu y afirmó que, al igual que Donald Trump, ambos intentaron manipular los hechos para aparentar ser las víctimas.

“Desde la tribuna de la Asamblea General, el presidente de Estados Unidos (Donald Trump), y el criminal primer ministro de Israel (Benjamín Netanyahu) intentaron distorsionar los hechos e invertir los papeles de víctima y agresor” Abás Araqchí, ministro de Asuntos Exteriores iraní

Abás Araqchí también negó las acusaciones de Donald Trump sobre la supuesta fabricación de un arma nuclear y afirmó que ninguno de los dos países puede ocultar sus actos criminales contra el pueblo iraní.

Donald Trump en la Asamblea General de la ONU (Especial)

Ministro iraní niega fabricación de arma nuclear, denunciada por Donald Trump

Frente a medios en el Consejo de Seguridad de la ONU, el ministro iraní negó este viernes que su país esté trabajando en un arma nuclear, como ha afirmado la administración de Donald Trump.

“La acusación de que Irán está a punto de adquirir un arma nuclear es una gran mentira” Abás Araqchí, ministro de Asuntos Exteriores iraní

Abás Araqchí acusó que el rumor fue inventado por primera vez por Israel en 2003 y que desde entonces, Estados Unidos y los países europeos no han dejado de “repetirla como loros”.

Además, cuestionó la “falsa” postura de Estados Unidos sobre la no proliferación de armas nucleares, mientras ataca instalaciones nucleares pacíficas supervisadas por el Organismo Internacional de Energía Atómica.

Por segundo año consecutivo, delegados abandonan la Asamblea de la ONU al hablar Netanyahu (Tomada de video)

Irán culpa a Estados Unidos e Israel de inseguridad del estrecho de Ormuz

Durante su discurso, el ministro Abás Araqchí acusó a Estados Unidos de infligir “deliberadamente un daño grave y previsible al pueblo iraní” y de violar directamente sus derechos fundamentales, incluidos:

Derecho a la vida

Salud

Medicina

Alimentación

En cuanto al estrecho de Ormuz, señaló que la inseguridad en esta estratégica ruta marítima es el resultado directo de la agresión de Estados Unidos e Israel.